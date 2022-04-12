На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України, санкції, які були введені щодо РФ вдарили по економіці країни-окупанта.
Росія очікує зниження свого ВВП за підсумками 2022 року як мінімум на 10%. Про це заявив глава Рахункової палати РФ Олексій Кудрін, повідомляє Коммерсантъ.
"За офіційним прогнозом, буде понад 10% зниження", - заявив чиновник.
Зниження ВВП вплине на бюджет Росії та виконання законів про бюджет.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.
- 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.
Вас також можуть зацікавити новини:
S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній
S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії
Економіка Росії вже приречена, навіть без вторгнення в Україну - S&P і Fitch