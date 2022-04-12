ВВП ворога впевнено йде донизу.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України, санкції, які були введені щодо РФ вдарили по економіці країни-окупанта.

Росія очікує зниження свого ВВП за підсумками 2022 року як мінімум на 10%. Про це заявив глава Рахункової палати РФ Олексій Кудрін, повідомляє Коммерсантъ.

"За офіційним прогнозом, буде понад 10% зниження", - заявив чиновник.

Зниження ВВП вплине на бюджет Росії та виконання законів про бюджет.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

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