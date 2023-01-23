Відзначається, що рішення прийнято на рівні глав МЗС країн ЄС.

Європейський союз схвалив пакет військової допомоги для України, який раніше блокувала Угорщина. Загальний обсяг допомоги становить 500 мільйонів євро.

За даними Reuters, питання виділення допомоги вже узгоджено на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС. На даний момент будь-які інші деталі не повідомляються.

Зазначається, що перед засіданням Ради міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, 23 січня, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що офіційне рішення озвучать пізніше.

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Варто відзначити, що європейські дипломати також наполягали на тому, щоб Берлін дозволив поставки танків Leopard німецького виробництва, після того як Німеччина, начебто погодилася на їх поставки третіми країнами.

500 мільйонів допомоги Україні - що відомо

17 жовтня 2022 року в Брюсселі схвалили виділення шостого траншу на 500 млн євро на озброєння для України. Шостий транш збільшив загальну допомогу Євросоюзу в рамках Європейського фонду миру до 3,1 мільярда євро.

12 грудня в ЄС погодили збільшення фінансової верхньої межі Європейського фонду миру до 2 мільярдів євро в 2023 році і до 5,5 мільярда євро до 2027 року.

19 січня стало відомо, що Будапешт блокує пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів євро. 23 січня журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що Угорщина зняла своє вето.

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