Раніше Україна в рамках Європейського фонду миру отримала до 3,1 млрд євро.

Угорщина відмовилася від наміру блокувати сьомий транш військової допомоги для України в розмірі 500 мільйонів євро.

Як повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter, Будапешт прибрав своє вето.

"У підсумку, Угорщина сьогодні оголосила під час зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги для України", - написав Йозвяк.

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Нагадаємо, 19 січня стало відомо про те, що Угорщина блокує виділення Європейським Союзом пакету військової допомоги для України на суму 500 мільйонів євро.

Військова допомога ЄС Україні

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2022 року у Європейському Союзі схвалили виділення шостого траншу на 500 млн євро на озброєння для України. Шостий транш збільшив загальну допомогу Євросоюзу для України в рамках Європейського фонду миру до 3,1 млрд євро. Але це без урахування допомоги, яку Україні надають окремо конкретні країни-члени Євросоюзу. Якщо врахувати й допомогу від окремих країн-членів ЄС, то Україна отримала 8 млрд євро на військову допомогу.

12 грудня в Європейському Союзі погодили збільшення фінансової верхньої межі Європейського фонду миру, через який надається безпекова допомога Україні. Зокрема, фінансова верхня межа фонду буде збільшена до 2 млрд євро у 2023 році і до 5,5 млрд євро до 2027 року.