Дипломат заявив, що ЄС залишатиметься рішучим у своїй підтримці українського народу на всіх фронтах.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримуватиме від ЄС підтримку, поки не вийде з руйнувань війни.

За його словами, Євросюз цього року посилить безпрецедентну військову підтримку та підготовку українських Збройних сил, пише РБК-Україна.

"Ми повністю підтримуємо Україну в її законних зусиллях звільнити свої території та відновити її територіальну цілісність. У цьому відношенні ЄС підтримуватиме Україну, поки вона не вийде з руйнувань війни як сучасна, суверенна та шанована європейська країна", - наголосив Боррель.

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Він додав, що Євросоюз підтримуватиме український народ на всіх фронтах: гуманітарному, економічному, політичному, дипломатичному та військовому. Дипломат запевнив, що ЄС залишиться рішучим у своїх діях, оскільки Україна має перемогти.

Війна в Україні: підтримка Євросоюзу

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 грудня 2022 року, голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу погодили дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. У висновках саміту вказувалось, що країни-члени Європейського Союзу налаштовані посилювати військову підтримку України, зокрема можливості протиповітряної оборони.

Того ж дня лідери держав-членів Європейського Союзу погодили виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Президент США Джо Байден заявив, що НАТО і Європейський Союз перебувають у такій єдності, що немає жодних ознак для послаблення підтримки України.

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