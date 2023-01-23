Раніше виділення цієї допомоги блокувала Угорщина.

Сьогодні Європейський союз може схвалити передачу ще одного траншу допомоги Україні.

Як пише Sky News, голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, виступаючи перед зустріччю міністрів закордонних справ країн блоку, висловив надію, що сьогодні буде ухвалено рішення про виділення допомоги Україні в розмірі 500 мільйона євро.

Йдеться про сьомий транш для України з коштів Європейського фонду миру, надання якого, як повідомлялося раніше, блокує Угорщина.

Відео дня

Боррель також сподівається, що вдасться досягти угоди про фонди, які є частиною Європейського фонду миру.

ЗМІ повідомляли, що країни Європейського Союзу, ймовірно, будуть чинити тиск на Будапешт 23 січня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Допомога Україні від Європейського Союзу - останні новини

11 грудня 2022 року ЄС прийняв рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро. На початку січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна скоро почне отримувати макрофінансову підтримку з цього пакету допомоги у вигляді щомісячних траншів.

Угорщина також блокувала надання 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні. Тоді Євросоюз прийняв рішення, яке дозволило б надавати цю допомогу в обхід Будапешта.

17 січня Європейська комісія виплатила Україні перші 3 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги обсягом до 18 млрд євро.

Вас також можуть зацікавити новини: