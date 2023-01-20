23 січня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС будуть чинити тиск на Будапешт, щоб вони прибрали своє вето.

Угорщина блокує виділення Європейським Союзом пакету військової допомоги для України на суму 500 мільйонів євро.

Як повідомив високопоставлений дипломат ЄС для польського видання RMF FM, вето Будапешта дратує дипломатів ЄС, тому що воно не має жодного обґрунтування, окрім того, що "підіграє" Кремлю. Очікується, що країни Європейського Союзу чинитимуть тиск на Будапешт 23 січня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Угорщина раніше під час голосувань обирала опцію "утриматися" й не блокувала допомогу Україні, а тепер дедалі частіше застосовує право вето. При цьому Будапешт взагалі не надає військової підтримки Києву.

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Однак у ЄС є маневр, який може дозволити знехтувати позицією Угорщини. Коли Угорщина блокувала 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні, то Євросоюз ухвалив рішення, яке дозволило б надавати цю допомогу в обхід Угорщини. Тоді Будапешт пішов на поступки.

Цього разу може бути застосована аналогічна процедура, щоб прибрати вето Будапешта.

"Маленькій проросійській державі, яка має винятки з усіх санкцій, важко диктувати позицію всього ЄС", - сказав високопоставлений дипломат ЄС на правах анонімності для польського радіо.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні - що відомо

Чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово відмовлявся запровадити санкції проти РФ, а також саботував допомогу Україні.

Голова МЗС Угорщини Сіярто закликав Київ розпочати перемовини про мир з Москвою.

Водночас Угорщина станом на 25 листопада заморозила російські активи на суму майже 350 мільярдів форинтів, тобто 870 млн євро.