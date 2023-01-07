Це можна зробити дистанційно за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

У Мінреінтеграції розповіли, як українцям оформити пенсію за кордоном. Як зазначається у повідомленні відомства, українці, які виїхали за кордон та досягли там пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

"Для цього потрібно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії". Ознайомитись з інформацію на екрані, перейти за посиланням "Вхід", - йдеться у повідомленні.

Після цього необхідно увійти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та виконати кілька наступних кроків.

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Зокрема, у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" треба обрати вкладку "Заява на призначення пенсії", погодитися на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви, а далі обрати "Продовжити" та вид пенсії, наприклад, "Пенсія за віком".

Після цього необхідно заповнити анкету та надати згоду на передачу та обробку персональних даних, а також прикріпити скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.

"Після цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби внесені до заяви дані можна відредагувати. Завершення всіх операцій – заява підписується за допомогою КЕП та відправляється до ПФУ натисканням кнопки "Підписати та відправити до ПФУ". Про стан обробки заяви та ухвалене рішення щодо призначення пенсії, Фонд повідомить вас в обраний вами спосіб", - зазначили у міністерстві.

Пенсійна реформа в Україні

Кабмін планував у 2021 році почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи. Це у найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У вересні 2022 року Шмигаль зазначив, що він впевнений в ухваленні найближчим часом законодавства щодо запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

При цьому в листопаді 2022 року Верховна Рада відклала розгляд законопроекту про впровадження накопичувальної пенсійної системи на невизначений строк.

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