Українці вже придбали понад 4 мільйони облігацій і заробили на цьому більш ніж 94 мільйони гривень.

У державному застосунку "Дія" запустили продаж двох нових військових облігацій, які присвячені тимчасово окупованим українським містам - Бахчисараю та Макіївці.

"Військові облігації — це цінні папери й дієвий спосіб підтримати українську економіку та армію. Українці вже придбали через "Дію" понад 4 мільйони облігацій і заробили на цьому більш ніж 94 мільйони гривень", - повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Нові військові облігації мають ставки й дати виплат:

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"Бахчисарай" ставка від 17%, дата виплати — 28.01.2026;

"Макіївка" ставка від 16%, дата виплати — 12.03.2025.

Міністр пояснив, що за допомогою продажу цих облігацій держава купує амуніцію для військових, платить їм і медикам зарплати.

Застосунок "Дія" - останні новини

З 22 березня у застосунку "Дія" з’явилися дипломи, атестати та інші освітні документи.

Всього за перший квартал цього року через "Дію" було відкрито 57,7 тисячі нових ФОПів, що є рекордною кількістю.

16 квітня Національний банк та Мінцифри запустили спільний проект, який спрощує обмін документами між банками, їх клієнтами та держателями державних реєстрів.

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