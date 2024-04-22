Запустити процес електронного бронювання можна швидко.

Кабінет міністрів розробляє новий порядок електронного бронювання військовозобовʼязаних, який передбачає залучення можливостей "Дії". Це вже друга спроба уряду запустити цей механізм, пише Forbes з посиланням на проект постанови (не фінальна версія документа) про електронне бронювання.

Зазначається, що справедливий механізм бронювання співробітників від мобілізації є одним із ключових запитів бізнесу. З початку 2024-го в Офісі президента та Верховній Раді дискутуються щодо різних моделей економічного бронювання, які пропонують сплату певної суми грошей чи податків в обмін на бронь. Однак наразі ця концепція на паузі.

Натомість в уряді хочуть повернутися до ідеї електронного бронювання, яку мали запровадити ще восени 2023-го. В Кабміні готується механізм бронювання співробітників через портал "Дія". Це підтвердила перший віце-премʼєр та міністр економіки Юлія Свириденко.

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"Це буде швидкий і зрозумілий процес для бізнесу", – зазначила міністр економіки.

Два співрозмовники, знайомі з концепцією, сказали виданню, що запустити процес електронного бронювання можна швидко. Але головна перепона – погодження процедури з Генштабом та Міністерством оборони.

Бронювання від мобілізації

Раніше УНІАН писав, що закон про мобілізацію передбачає новий порядок бронювання працівників. Уряд має час до набуття чинності документу, щоб переглянути перелік критично важливих підприємств і визначитися з новим порядком бронювання працівників.

Ідеї щодо економічного бронювання, яке раніше пропонували, викликали багато дискусій. Так, командир роти відомого добровольчого батальйону в Україні "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка пояснив своє відношення щодо поточних процесів мобілізації та робочих бронювань працівників таких установ як цирк.

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