За допомогою "комплексного шерингу" можна надати всі документи одним пакетом.

Національний банк та Міністерство цифрової трансформації України запускають спільний проект, який значно спростить обмін документами між банками, їх клієнтами та держателями державних реєстрів.

Як повідомила прес-служба НБУ, за допомогою застосунку "Дія" тепер можна за одним запитом надати банківській установі одночасно як електронні копії кількох цифрових документів, так і окремі відомості про свій фінансовий стан.

Зазначається, що раніше потрібно було надсилати електронні копії кожного цифрового документа окремо. Так, якщо таких документів, наприклад, 10, то доводилось 10 разів проходити одні й ті ж процедури щодо передавання електронних копій цифрових документів з різних державних реєстрів.

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Наразі за допомогою "комплексного шерингу" можна надати всі документи одним "пакетом".

"Важливо! Обмін інформацією відбуватиметься лише за згодою клієнта. Саме він обиратиме, якій банківській установі та який набір відомостей надати", - наголосили в Нацбанку.

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що шеринг документів – це революційна технологія, що спрощує документообіг, прибирає зайві копії і економить час як працівникам установ, так і людям.

"Завдяки мультишерингу українці зможуть через "Дію" ділитися не лише копіями і даними цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7 за один раз у кілька кліків. Банк надсилає запит, а клієнт підтверджує його за допомогою "Дія.Підпису", тож одразу бачить назву банківської установи, перелік необхідних документів і розуміє кому і які передає копії", – сказав Федоров.

Послуги у "Дії" - останні новини

За І квартал 2024 року через "Дію" відкрили рекордну кількість ФОПів. Зокрема, за три місяці з початку року було відкрито 57 665 нових бізнесів.

З квітня 2024 року українці отримали можливість через "Дію" подавати заяви в Міжнародний реєстр збитків в кілька кліків.

З 22 березня у застосунку "Дія" з’явилися дипломи, атестати та інші освітні документи.

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