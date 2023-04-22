Однак це рішення повинні підтримати всі члени ЄС.

ЄС збирається заборонити транзит багатьох товарів через Росію в 11-му пакеті санкцій, пише Bloomberg.

Заборона на транзит буде поширюватися на численні технології та інші товари, зокрема на кілька типів транспортних засобів, але, за словами людей, знайомих з пропозиціями, не усім товарам буде заборонено транзит через Росію у треті країни.

За словами джерел агентства, під санкції потраплять танкери і судна без навігаційних систем, що дозволяють відстежувати їхнє переміщення. Пакет буде спрямований на те, щоб закрити лазівки і обхід існуючих обмежень, в тому числі "руками" компаній з третіх країн.

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Разом з тим пакет навряд чи буде націлений на "Росатом", додали джерела агентства, хоча багато членів ЄС закликають ввести санкції проти "Росатому" за її роль у захопленні ЗАЕС і передбачувану співучасть у викраденні персоналу. За словами співрозмовників, занадто багато держав-членів як і раніше проти запровадження санкцій щодо російського ядерного сектора.

Пропозиції потребують підтримки усіх держав-членів для ухвалення і можуть бути змінені до того, як вони будуть офіційно представлені дипломатичним представниками або під час узгодження пакету.

Bloomberg зазначає, що Москві вдалося обійти обмеження на кілька підсанкційних технологій. Торгові дані, раніше опубліковані ЗМІ, свідчать про те, що передові чіпи і інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших союзних країнах, поставляються в Росію через треті країни, включаючи Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати і Казахстан. Таким чином, Росія обходить санкції, щоб купити ключові чіпи для війни.

Крім того, в деяких країнах ЄС, що межують з Росією, включаючи Фінляндію та Естонію, спостерігається сплеск торгівлі з країнами Центральної Азії. Ці товари часто проходять транзитом через Росію, зазначають журналісти. Частина товарів залишається в Росії або реекспортується з третіх країн в Росію.

Польща, Естонія і Литва наполягали на тому, щоб ЄС запровадив заборону на транзит через Росію товарів і технологій, які можуть бути використані російською військовою, авіаційною і космічною промисловістю, а також товарів, які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу Москви.

Росія обходить санкції - останні новини

Попри те, що РФ залишається найбільш підсанкційною країною світу, у Москви досі є ресурси купувати технології і випускати зброю для війни проти України.

ЗМІ регулярно пишуть про шляхи обходу РФ санкцій. Наприклад, відомо, що Кремль купує мікрочіпи у нідерландських виробників.

Також зафіксовано порушення санкційного режиму європейськими компаніями у транспортуванні російської нафти.

У поставках мікрочіпів на російський ринок в обхід західних санкцій підозрюється і німецька компанія Smart Impex.

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