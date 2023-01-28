Попри введені санкції, обсяги поставок істотно не змінилися, кажуть експерти.

Росія продовжує закуповувати мікрочіпи у виробників з Нідерландів, незважаючи на введені санкції. Про це свідчать результати журналістського розслідування, проведеного виданням NOS.

"Незважаючи на жорсткі санкції, мікрочіпи нідерландських компаній все одно потрапляють до Росії. Йдеться про мільйони штук з початку вторгнення в Україну по грудень включно", – пише видання.

Вивчивши відкриті торгові дані і конфіденційні документи, а також поспілкувавшись з представниками задіяних в цих угодах компаній і експертами, журналісти з'ясували, як відбувалися поставки.

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Схема реалізується через невелику групу китайських компаній, які закуповують чіпи в Нідерландах, а потім перепродають їх в Росію.

"Попри посилення санкцій, в останні місяці не спостерігається зниження експорту", – констатують журналісти.

Стверджується, що Росія отримує чіпи двох основних голландських виробників - NXP і Nexperia.

"Мікросхеми NXP нещодавно були виявлені на полі бою в Україні", - пише видання.

Представники компаній-виробників запевняють, що ретельно перевіряють своїх клієнтів і не розуміють, як їх продукція опиняється в руках росіян.

Санкції проти Росії

Напередодні Європейський союз продовжив раніше введені санкції проти Росії. Йдеться про економічні обмеження у фінансовій сфері та енергетичному секторі.

Однак, як показує практика, є проблеми з тим, щоб ці санкції дотримувалися. Наприклад, європейські компанії продовжують вивозити нафту з Росії, користуючись лазівкою в санкціях.

За даними США, Туреччина та ОАЕ допомагають Росії обходити деякі з введених санкцій.

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