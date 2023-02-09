Прокуратура Німеччини вже провела обшуки і з'ясовує обставини незаконних оборудок.

Німецька компанія Smart Impex підозрюється в постачанні мікрочіпів на російський ринок в обхід західних санкцій. Про це пише Tagesschau.

За інформацією видання, прокуратура Кельна провела обшуки в офісах кількох компаній, підозрюваних в обході санкцій проти Росії. В ході обшуків були вилучені документи і носії інформації, які можуть пролити світло на укладені угоди на суму близько 15,5 млн доларів США.

Як з'ясували журналісти, один з акціонерів німецької компанії Smart Impex одночасно є співзасновником російської компанії, яка була кінцевим одержувачем угоди з постачання мікрочіпів.

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"Незадовго до початку російської агресивної війни на Україні прямі продажі в Росію були припинені. Але тепер розслідування показує, що продаж цих електронних компонентів через Туреччину, ймовірно, тривав під час війни", - пише видання.

Зазначається, що йдеться про такі електронні компоненти, які відіграють вирішальну роль у війні.

"Вони лежать в основі російської зброї", — заявив Джеймс Бірн з британського аналітичного центру RUSI, що спеціалізується на обороні і безпеці.

Як Росія обходить західні санкції

Дослідження показують, 82% іранських безпілотників, збитих в Україні, містили компоненти з США та інших країн Заходу. При цьому виробники заперечують прямий продаж компонентів в Росію, Іран або Білорусь.

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що Нідерланди постачають в РФ мільйони мікрочіпів в обхід санкцій. Схема реалізується через невелику групу китайських компаній, які закуповують чіпи в Нідерландах, а потім перепродають їх в Росію.

Європейські танкери продовжують возити нафту з Росії до Європи. Підприємці знайшли лазівку в західних санкціях.

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