Німецька компанія Smart Impex підозрюється в постачанні мікрочіпів на російський ринок в обхід західних санкцій. Про це пише Tagesschau.
За інформацією видання, прокуратура Кельна провела обшуки в офісах кількох компаній, підозрюваних в обході санкцій проти Росії. В ході обшуків були вилучені документи і носії інформації, які можуть пролити світло на укладені угоди на суму близько 15,5 млн доларів США.
Як з'ясували журналісти, один з акціонерів німецької компанії Smart Impex одночасно є співзасновником російської компанії, яка була кінцевим одержувачем угоди з постачання мікрочіпів.
"Незадовго до початку російської агресивної війни на Україні прямі продажі в Росію були припинені. Але тепер розслідування показує, що продаж цих електронних компонентів через Туреччину, ймовірно, тривав під час війни", - пише видання.
Зазначається, що йдеться про такі електронні компоненти, які відіграють вирішальну роль у війні.
"Вони лежать в основі російської зброї", — заявив Джеймс Бірн з британського аналітичного центру RUSI, що спеціалізується на обороні і безпеці.
Як Росія обходить західні санкції
Дослідження показують, 82% іранських безпілотників, збитих в Україні, містили компоненти з США та інших країн Заходу. При цьому виробники заперечують прямий продаж компонентів в Росію, Іран або Білорусь.
Журналісти-розслідувачі з'ясували, що Нідерланди постачають в РФ мільйони мікрочіпів в обхід санкцій. Схема реалізується через невелику групу китайських компаній, які закуповують чіпи в Нідерландах, а потім перепродають їх в Росію.
Європейські танкери продовжують возити нафту з Росії до Європи. Підприємці знайшли лазівку в західних санкціях.