Єврокомісія внесла пропозицію щодо річного бюджету блоку.

Європейська Комісія запропонувала річний бюджет Європейського Союзу на 2025 рік у розмірі 199,7 млрд євро, частина з яких піде Україні. Про це йдеться у повідомленні ЄК.

Так, для України передбачено 15,2 мільярда євро, зокрема 4,3 млрд євро будуть доступні у вигляді грантів, а також 10,9 млрд євро – у вигляді кредитів. Зазначається, що це забезпечить Україні стабільну та передбачувану підтримку.

У Єврокомісії зазначили, що проект бюджету спрямовує кошти туди, де вони можуть принести найбільшу користь, у співпраці та відповідно до потреб держав-членів ЄС і наших партнерів у всьому світі, щоб зробити Європу більш стійкою та пристосованою до майбутнього на користь громадян та бізнесу ЄС.

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Загалом проект бюджету ЄС включає витрати, що покриваються асигнуваннями в рамках довгострокових бюджетних стель, які фінансуються за рахунок власних ресурсів.

Співпраця України з ЄС

На початку лютого 2024 року голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайноге рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років. А у травні Рада Євросоюзу з економічних та фінансових питань остаточно схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Глава Єврокомісії Урсула фон де Ляєн заявила, що у червні Європейський Союз виділить Україні 1,9 мільярда євро фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility.

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