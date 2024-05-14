Загалом фінансова допомога від ЄС у 2024 році сягне 16 млрд євро.

Сьогодні Рада Євросоюзу з економічних та фінансових питань остаточно схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

"Таким чином, процедура для запуску прямої бюджетної підтримки в межах першого компоненту Ukraine Facility майже завершена. Найближчим часом Україна отримає 1,9 млрд євро безумовного фінансування. Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що загалом фінансова допомога від ЄС у 2024 році сягне 16 млрд євро, із яких 3 млрд євро – гранти. У березні-квітні до державного бюджету вже надійшло два транші перехідного фінансування обсягом 6 млрд євро.

Відео дня

"Вдячний європейським партнерам за необхідне та своєчасне рішення. План України визначає ключові реформи та інвестиції, які сприятимуть сталому економічному зростанню країни. Впровадження індикаторів плану також забезпечить основу для реалізації ефективного відновлення, реконструкції та модернізації України і наблизить до інтеграції в ЄС", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Допомога Україні від ЄС

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від Євросоюзу обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року. У березні Україна отримала від Європейського Союзу перший транш на суму 4,5 млрд євро. У квітні Єврокомісія виплатила Україні другий транш макрофінансової бюджетної підтримки на суму 1,5 млрд.

Всього у 2024 році державний бюджет має отримати 16 млрд євро фінансової підтримки від ЄС, повідомляли у Мінекономіки.

Вас також можуть зацікавити новини: