Йдеться про кошти, які надаватимуться Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки та міжнародними фінансовими інститутами.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявляє, що Україна наступного року може розраховувати на отримання 18 млрд євро для задоволення основних потреб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляйєн сказала за підсумками дводенного засідання Європейської Ради на рівні лідерів країн-членів Євросоюзу в Брюсселі.

Президент ЄС нагадала, що раніше була узгоджена макрофінансова допомога для України в розмірі 9 млрд євро, яка буде частково виділена до кінця цього року. Станом на зараз, з початку цього року, Євросоюз підтримав Україну на суму 19 млрд євро.

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За її словами, сьогодні на зустрічі лідерів ЄС увага більше зосереджена на наступному рік. "Для України дуже важливо мати передбачуваний і стабільний потік доходів", - заявила фон дер Ляйєн.

"Україна говорить нам, що їм потрібно приблизно 3-4 млрд євро на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для основних потреб. І ці 3-4 млрд євро повинні фінансуватися Європейським Союзом, нашими американськими друзями, і фінансовими інститутами. Тому дискусія зосереджувалася на сумі 1,5 млрд євро на місяць для України, яка фінансуватиметься Євросоюзом", - заявила президент ЄК.

При цьому, вона уточнила, що в цілому, в наступному році, за допомогою Євросоюзу, США і міжнародних фінансових організацій сума, на яку Україна зможе розраховувати, складе 18 млрд євро.

"Ми доручили міністрам фінансів розвинути належний механізм, але також було важливо послати сигнал Україні, що ми дуже добре знаємо, наскільки важливим є цей надійний потік доходу", - заявила вона.

Допомога Україні під час війни:

19 липня 2022 року ЄС підписав меморандум про транш для України на 1 мільярд євро.

6 серпня 2022 року стало відомо про те, що в ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги.

У серпні 2022 року Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів.

Уряд України 28 вересня отримав 500 млн євро грантових коштів ЄС в рамках підписаного 5 вересня контракту з розвитку держави і посилення стійкості-III.

1 жовтня стало відомо про те, що Світовий банк додатково виділить Україні 530 мільйонів доларів.

4 жовтня 2022 року стало відомо про те, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надає Україні 25 млн євро на ремонт муніципальних будівель для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також 4 жовтня прес-служба Міністерства фінансів повідомила про те, що Україна отримає від Світового банку додаткове фінансування на 529,9 млн дол. для нагальних потреб.

Станом на 18 жовтня 2022 року Світовий банк мобілізував для України майже 13 млрд доларів екстреного фінансування, в тому числі і в зобов'язаннях і гарантіях донорів. З цієї суми 11 млрд доларів вже виділені в повному обсязі.

Також 18 жовтня в Україну надійшли 2 мільярди євро допомоги від ЄС.

Кабінет міністрів планує покривати дефіцит державного бюджету України в 2023 році коштом Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Проект державного бюджету України на 2023 рік передбачає, що щомісячний дефіцит становитиме понад 3 млрд доларів.

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