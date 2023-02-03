За підсумками минулого року реальні доходи українців скоротилися на 16%.

За підсумками 2022 року реальні доходи українців скоротилися на 16%, хоча в номінальних цифрах було невелике зростання. У новому році ситуація повинна радикально покращитися. Про це йдеться в січневому звіті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, після різкого падіння у першій половині року номінальних доходи населення почали зростати у другому півріччі 2022 року. Значною мірою на це вплинули виплати бюджетникам і особливо високі зарплати військових.

Так, за підсумками року середня номінальна зарплата в Україні зросла на 0,5%. Однак реальні доходи (з поправкою на рівень інфляції) за минулий рік впали на 15,8%.

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НБУ прогнозує, що в найближчі три роки зарплати українців знову почнуть активно зростати, але тільки в номінальних цифрах. Цьому посприяє зростання витрат у військовій сфері та секторі безпеки, а також адаптація економіки до роботи в умовах війни.

"Однак реальні зарплати на всьому прогнозному горизонті будуть рости повільно через значну інфляцію", - попереджають в НБУ.

Як очікується, в найближчі три роки зарплати українців будуть зростати наступним чином:

2023 рік: номінальна зарплата +26,1%, реальна +3,3%

2024 рік: номінальна зарплата +20,0%, реальна +6,5%

2025 рік: номінальна зарплата +17,6%, реальна +4,3%

Війна в Україні - економічні наслідки

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, до початку 2023 року загальні збитки України від російського вторгнення склали вже близько 600-750 мільярдів доларів.

За даними ООН, російське вторгнення призвело до падіння ВВП України на 35%. Схожі цифри раніше наводили й українські чиновники.

Український бізнес в умовах триваючої війни і перебоїв з електропостачанням налаштований в цілому досить песимістично. У країні триває зниження рівня ділової активності в ряді галузей, хоча багатьом вже вдалося адаптуватися.

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