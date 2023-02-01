Більшість підприємств очікують на подальше зростання цін і тарифів на свою продукцію/послуги через подорожчання закупівельних цін та цін підрядників.

В січні український бізнес продовжив послаблювати оцінки щодо своєї економічної діяльності.

Про це повідомила прес-служба Національного банку за результатами щомісячного опитування підприємств.

"Дефіцит електроенергії, руйнування підприємств та інфраструктури, порушення логістики, скорочення пропозиції товарів і послуг, зростання виробничих витрат, а також низька платоспроможність населення продовжують істотно впливати на економічну активність підприємств та їхні очікування", - сказано в повідомленні.

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Підприємства промисловості посилили песимістичні очікування щодо власних економічних перспектив через дефіцит електроенергії, подорожчання виробничих витрат та зменшення попиту.

Через бойові дії, подорожчання сировини, скорочення інвестицій, а також сезонний фактор продовжувалося зниження рівня ділової активності підприємств будівництва. Респонденти мають слабкі очікування щодо обсягів будівництва та нових замовлень та погіршили прогнози щодо обсягів закупівлі сировини та матеріалів.

Підприємства торгівлі найбільш песимістично оцінювали свою діяльність на тлі скорочення пропозиції товарів: типове зниження активності на початку року, посилене зниженням доходів населення, зумовили різке погіршення оцінок щодо товарообігу та обсягів закупівлі товарів для продажу.

Підприємства сфери послуг посилили негативні оцінки щодо своїх економічних результатів через руйнування інфраструктури, складнощів з постачанням і підвищення тарифів.

"Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, очікують на подальше зростання цін та тарифів на свою продукцію/послуги через подорожчання закупівельних цін і цін підрядників. Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, налаштовані на подальше скорочення загальної чисельності працівників, найбільше – в секторі будівництва", - повідомили в НБУ.

Бізнес під час війни:

21 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про початок реалізації нового урядового проекту за грантовою безповоротною підтримкою нових бізнесів. Важливим акцентом всіх програм в рамках проекту має стати створення нових робочих місць і можливість онлайн-оформлення заяв на отримання грантів. Всі програми об'єднані під загальною назвою "єРобота".

За словами Шмигаля, програма "єРобота" у 2023 році потребуватиме фінансування у розмірі не менше ніж 30 млрд грн, частину з яких планується направити з державного бюджету.

За словами Юлії Свириденко, урядова грантова програма "єРобота" дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч робочих місць.

1 лютого 2023 року в Україні стартував новий етап прийому заявок на мікрогранти.

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