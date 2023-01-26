Через російське вторгнення щомісячний дефіцит бюджету України оцінюється в 5 млрд доларів.

В результаті повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, українська економіка скоротилася більш ніж на 35%.

Як йдеться у звіті ООН, через російське вторгнення щомісячний дефіцит бюджету України оцінюється в 5 млрд доларів.

На думку економістів ООН, хоча в 2023 році Європейський Союз планує виділити 18 млрд євро на економічну підтримку України, цього може бути недостатньо.

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"Перспективи української економіки в 2023 і 2024 роках дуже невизначені і будуть залежати від багатьох факторів, зокрема, від припинення бойових дій і початку відновлювальних робіт", — зазначають економісти.

"Економіка України скоротилася на більш ніж 35% у 2022 році через масове руйнування інфраструктури, зокрема залізничного та інших сполучень із сусідніми країнами, дорожньої мережі та мостів. Порушено виробничу і торговельну діяльність, є великі втрати робочої сили через міграцію або призов до армії", - йдеться у звіті.

Як говориться в документі, на економіку України роблять істотний вплив атаки РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури, блокування портів і пошкодження металургійних заводів.

Пряме монетарне фінансування Національного банку забезпечило покриття близько третини загальних потреб державних витрат. Це призвело до виснаження валютних резервів, що підштовхнуло Україну до девальвації національної валюти.

Українська екноміка в умовах війни:

18 березня 2022 року Міжнародний валютний фонд заявив, що очікує падіння ВВП України на 35% за підсумками 2022 року через військове вторгнення Росії.

6 травня 2022 року інституція економічних досліджень та політичних консультацій заявив про те, що на відновлення української економіки піде від 5 до 10 років.

28 травня 2022 року виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський прогнозував, що через війну українська економіка впаде на третину.

12 жовтня 2022 року МВФ спрогнозував падіння української економіки у 2022 році і вирішив не робити прогнози щодо України на наступні 5 років.

У 2022-му очікувалося, що падіння ВВП складе 35%, а інфляція складе 30%. Наступні 5 років фонд не робитиме прогнозів щодо України через високий ступінь невизначеності, яку несе розв'язана Росією війна.

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