Інфляція призведе до того, що реальна зарплата в Україні зросте трохи більше ніж на 5%.

Національний банк очікує, що середня зарплата цього року зросте на 19,0% (р/р). Про це повідомляється у новому інфляційному звіті НБУ.

Українці майже не відчують покращення, адже середня інфляція за рік буде становити 13,3%. Таким чином, реальна зарплата збільшиться лише на 5,2%.

Експерти зазначають, що у першому кварталі цього року реальна зарплата зросла на 9,2%, тоді як у другому цей показник склав 5,9%. Прогноз на третій і четвертий квартали становить 3,9% і 2,3%, відповідно.

Відео дня

Фахівці вважають, що зростання реальних зарплат в Україні буде спостерігатися й надалі, що пов’язано із нестачею робочої сили та загальним пожвавленням економічної активності в країні. Однак темпи зростання будуть становити 4-5% на рік "з огляду на поступове вирівнювання дисбалансів на ринку праці та нецінову конкуренцію роботодавців".

Очікується, що наступного року номінальна зарплата в Україні зросте на 13%, тоді як зростання реальної буде становити 5,1%. У 2027 році номінальна зарплата може зрости на 9,6%, а реальна – лише на 3,8%.

Середня зарплата в Україні – головні новини

Раніше у Кабміні заявили, що за попереднім прогнозом середня зарплата в Україні в 2025 році повинна скласти 24 389 гривень. Також в Уряді спрогнозували зростання середньої зарплати в Україні в наступні три роки.

Фахівці вважають, що у 2028-му вона може сягнути майже 40 тисяч гривень. В наступному році середня зарплата може знаходитися на рівні 30 тисяч гривень, тоді як у 2027-му перевищить 35 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно було названо середню зарплату, яку отримують науковці в Україні. На сьогодні вона все ще залишається досить низькою і становить близько 12-15 тисяч гривень.

Водночас за даними Міністерства фінансів, зарплати чиновників в Україні невпинно зростають і зараз вони суттєво перевищують середні показники по країні.

Вас також можуть зацікавити новини: