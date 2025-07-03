Наступного року середня зарплата має зрости майже на чверть.

Уряд прогнозує в наступні три роки зростання середньої зарплати в Україні. У 2028 році вона може сягнути майже 40 тисяч гривень.

Про це йдеться у постанові Кабміну "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки".

За попереднім прогнозом середня зарплата в Україні в 2025 році має скласти 24 389 грн.

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В Бюджетній декларації передбачено так показники середньомісячної заробітної плати працівників:

в 2026 році – 30 240 гривень;

в 2027 році – 35 268 гривень;

в 2028 році – 39 758 гривень.

Таким чином, наступного року середня заробітна плата за прогнозом урядовців має зрости майже на чверть – на 24%. У 2027 році зростання буде дещо меншим – 16,6%, у 2028 – 12,7%.

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання прогнозується на рівні 7,5 мільйонів осіб у наступні два роки та 7,6 млн осіб – у 2028 році.

Зарплата в Україні – останні новини

В наступні три роки в Україні передбачається щорічне зростання розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, йдеться в Бюджетній декларації на 2026-2028 роки.

Мінімальна заробітна плата за планом уряду складатиме: з 1 січня 2026 року – 8 688 гривень; з 1 січня 2027 року – 9 374 гривні; з 1 січня 2028 року – 10 059 гривень.

Як писав УНІАН, в Україні вже довгий час спостерігається криза на ринку праці, що пов’язана з дефіцитом кваліфікованих кадрів. За деякими професіями з найбільшим дефіцитом працівників роботодавці готові платити до 80 000 гривень. Найбільше ж вакансій зараз для продавців-консультантів, менеджерів з продажу, водіїв, кухарів та касирів.

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