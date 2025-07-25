За останні пів року зарплата, яка враховується для обчислення пенсій, зросла більш як на 3,6 тис. грн.

В Україні за червень 2025 року середній дохід, який враховується для обчислення пенсії, сягнув рекордних близько 22,3 тисячі гривень. Це на понад 3 тисячі гривень більше, ніж у січні. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, офіційна заробітна плата в червні становила 22 336,81 грн. Це на 1 981,41 грн більше, ніж у травні з показником в 20 355,40 грн. При цьому у червні минулого року цей показник становив 18 806,63 грн.

У січні 2025 року ця цифра сягала 18 660,32 грн. Таким чином за останні пів року зарплата, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій, зросла більш як на 3,6 тис. грн.

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Зарплати в Україні - останні новини

Попри повномасштабну війну з Росією, зарплати чиновників в Україні продовжують зростати, хоч і повільно. За даними Міністерства фінансів, у червні середня зарплата в центральних держорганах становила 59,6 тисячі гривень. За рік вона збільшилася на 9,2%, але це менше, ніж інфляція за цей період, яка становила 14,3%.

Раніше повідомлялося, що в наступні три роки в Україні передбачається щорічне зростання розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Мінімальна заробітна плата за планом уряду становитиме: з 1 січня 2026 року - 8 688 гривень; з 1 січня 2027 року - 9 374 гривні; з 1 січня 2028 року - 10 059 гривень.

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