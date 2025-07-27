Зарплата в науковців значно нижча за середню по Україні.

Середня зарплата наукового співробітника в Україні досить низька. Втім, все залежить від конкретної сфери та лабораторії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов.

"Середня зарплата – близько 12-15 тисяч гривень. Але є різні ситуації, різні лабораторії, інститути, де багато міжнародних грантів, проєктів з бізнесом. Там рівень зарплат може бути суттєво вищий", - зазначив він.

До прикладу Курбатов навів свій досвід роботи в Сумському державному університеті, де він очолював науково-дослідну частину.

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"Були такі місяці, що зарплата наукового співробітника інколи могла становити і мільйон гривень. Звісно, це не щомісяця, і звісно не у всіх, але були такі випадки. Це в рамках виконання великих проектів на замовлення бізнесу", - пояснив він.

Він зазначив, що це були проєкти на кшталт інженерії, розробки насосного, компресорного обладнання, айті, програмне забезпечення, в тому числі для оборонки та експорту.

"Було багато міжнародних європейських проектів типу "Горизонт Європа". Там теж нормальні зарплати і фінансування. Але середня зарплата – низька. І треба її точно збільшувати, чим ми й намагаємося займатися". – наголосив він.

Зарплата в Україні - новини

За даними опитування OLX, понад половина опитанних українців, а це 53%, отримують зарплату, яка мінімум на 25% менша за середню - до 15 000 гривень. Зазначається, що від 15 000 до 30 000 отримують 31%, від 30 000 до 50 000 - 10%. Понад 50 000 заробляють всього 6% респондентів.

Водночас зарплати чиновників в Україні набагато перевищують середні по країні і продовжують зростати. За даними Міністерства фінансів, у червні середня зарплата в центральних держорганах становила 59,6 тисячі гривень. За рік вона збільшилася на 9,2%, але це менше, ніж інфляція за цей період, яка становила 14,3%.

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