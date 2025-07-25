Зазначається, що середні зарплати чиновників у рази перевищують зарплати звичайних українців.

Зарплати чиновників в Україні набагато перевищують середні по країні. Попри повномасштабну війну з Росією, вони продовжують зростати, хоч і повільно.

За даними Міністерства фінансів, у червні середня зарплата в центральних держорганах становила 59,6 тисячі гривень. За рік вона збільшилася на 9,2%, але це менше, ніж інфляція за цей період, яка становила 14,3%.

Лідери за рівнем зарплат:

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - 100,6 тисячі гривень, а працює там 518 осіб;

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 96,3 тис. грн, чисельність - 371 особа;

Антимонопольний комітет - 90,1 тис. грн, чисельність - 268 осіб;

Апарат Верховної Ради - 86,5 тис. грн, чисельність - 830 осіб;

Секретаріат Кабінету міністрів України - 80,2 тис. грн, чисельність - 691 чиновник.

При цьому середня зарплата керівників відомств становить 128 тисяч гривень.

Найвищі зарплати керівників у таких відомствах:

НАЗК - 245,6 тисячі гривень;

Центральна виборча комісія - 206,4 тис. грн;

Рахункова палата - 206,4 тис. грн;

Державне космічне агентство України - 193,2 тис. грн;

НКРЕКП - 191 тис. грн.

Варто зазначити, що за даними Пенсійного фонду, середня офіційна зарплата в Україні в травні становила 20 355 гривень.

Мінімальна зарплата в Україні - головні новини

У наступні три роки в Україні передбачається щорічне зростання розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму

Мінімальна заробітна плата за планом уряду становитиме: з 1 січня 2026 року - 8 688 гривень; з 1 січня 2027 року - 9 374 гривні; з 1 січня 2028 року - 10 059 гривень.

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