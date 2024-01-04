Нині задіяні кілька платформ з розміщення вакансій, готується до запуску Агенція рекрутингу Міністерства оборони України.

У Міністерстві оборони України прокоментували перші результати рекрутингу до лав Збройних сил та зробили прогноз на наступні місяці.

Згідно з повідомленням, наприкінці 2023-го року Міноборони уклало угоди із чотирма компаніями, які безкоштовно надали свої майданчики і почали співпрацю в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями. Нині оборонне відомство співпрацює із такими платформами з розміщення вакансій: thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua.

Станом на сьогоднішній день, як повідомляє міністерство, 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розміщують свої оголошення на профільних ресурсах. Актуальних вакансій – 1847.

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Заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова зауважила, що проект рекрутингу набирає обертів.

"Маємо зараз в цілому понад 17500 відгуків. Це в середньому 9 відгуків на одну вакансію. Кількість відгуків зростає на всіх майданчиках щотижня. Так само зростає кількість вакансій від військових частин, яких стає все більше. Прогнозую, що наступні місяці ми матимемо відчутну позитивну динаміку – мова йде про тисячі залучених людей", – заявила вона.

У відомстві також повідомили, що наразі готується до запуску Агенція рекрутингу Міністерства оборони України. Там також наголосили, що рекрутинг – це паралельний процес із мобілізацією, який базується на підписанні контракту до кінця особливого періоду. При цьому людина йде у визначену частину і на визначену посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід. Окрім того, контракт має низку переваг щодо соціального забезпечення.

Мобілізація в Україні

Міноборони в листопаді 2023 року запустило проект з рекрутингу добровольців до лав Збройних сил України. Передбачається, що кожна людина зможе сама обирати конкретний підрозділ та посаду в армії, де її цивільний досвід буде найбільш корисним.

19 грудня під час прес-конференції за підсумками 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові запропонували провести мобілізацію ще 450-500 тисяч осіб.

25 грудня уряд вніс до Верховної Ради законопроект "Про вдосконалення мобілізації та військового обліку". Він передбачає низку змін – від зниження мобілізаційного віку до відповідальності за неявку до військкомату.

4 січня народний депутат України Олексій Гончаренко поінформував про засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де розглядався законопроект про мобілізацію. Він написав, що присутні на засіданні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони України Рустем Умеров наголосили, що посилення мобілізації – це об’єктивна складова війни, бо якщо не буде посилення, то не буде кому боронити державу.

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