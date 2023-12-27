Заступник міністра оборони України Юрій Джигир заявив, що на виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 751,3 мільярда гривень і доплати військовим залишаться на рівні 2023 року.
"Щодо доплат в розмірі 30 та 100 тисяч гривень, уряд планує зберегти ці виплати протягом періоду дії воєнного стану, як це передбачено постановою Кабміну № 168", - сказав він в інтерв’ю ВВС Україна.
При цьому Джигир зазначив, що якщо зросте інтенсивність боїв чи збільшиться кількість військових, то потрібно буде збільшувати фінансування та змінювати бюджет.
"Наш оборонний бюджет закладено в умовах найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової. На полі бою ведеться постійна запекла боротьба, тож вірогідність збільшення інтенсивності бойових дій існує щодня. Це слід враховувати, як і можливе зростання чисельності армії, яку треба буде своєчасно забезпечувати", - пояснив він.
Виплати військовим в Україні - деталі
Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що дискусія стосовно мобілізації триває і у Міністерства фінансів є питання щодо її термінів, планів і прогнозної чисельності осіб.
"Я б поки що не забігав наперед, а дав можливість Генштабу разом з Міноборони знайти підходи в цьому питанні і запропонувати рішення, як вони це бачать, як бачать оптимізацію видатків чинних, бо ми виснажили наш внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб", – зазначив міністр.
Він підкреслив, що штучно збільшити видатки не буде можливості, адже їх просто немає. Якщо гроші потрібно буде шукати, то міністерство має знати часові рамки.