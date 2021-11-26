Україна 24 листопада отримала другий транш від МВФ у розмірі майже 700 млн дол.

На думку президента Володимира Зеленського, в Україні без співпраці з Міжнародним валютним фондом будуть великі проблеми, оскільки з нею пов’язано низку інших міжнародних кредитних програм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час прес-марафону "30 запитань президенту України".

"Попри те, що ми самостійна держава, на жаль, наша економіка залежить від зовнішніх грошей. До програм Міжнародного валютного фонду доєднуються усі інші, це як прапор, на який усі дивляться, тобто допомога Світового банку, допомога ЄБРР… Вони всі на це дивляться. Якщо щось погрожує нашій програмі з МВФ, це великі проблеми", - зазначив Зеленський.

При цьому гарант підкреслив, що "програма з МВФ - це не просто брати гроші, це ж співпраця в багатьох напрямках - в реформах, спеціалістах тощо".

Читайте такожЗеленський проводить марафон зі ЗМІ (онлайн-трансляція)Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Україна та МВФ підписали новий меморандум за результатами перегляду діючої програми stand-by.

Згідно з документом, українська влада зобов'язалася не запроваджувати обмеження цін на газ, що постачається домогосподарствам, і при цьому забезпечити захист незахищених верств населення шляхом надання субсидій на оплату ЖКП.

У коментарі УНІАН аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак заявив, що в результаті підписання меморандуму з МВФ ціни на газ для населення зростуть на 50-70%, а з 2024 року - на 200%.

24 листопада Україна отримала другий транш від МВФ у розмірі майже 700 млн дол.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Богдан Слуцький