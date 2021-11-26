У п'ятницю, 26 листопада, відбувається прес-марафон "30 запитань президенту України".
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Прес-марафон Зеленського: коли почнеться і де проведуть
Захід розпочнеться о 12:00 і триватиме три години. Він присвячений екватору каденції Зеленського.
Зустріч з журналістами відбудеться в коворкінгу Creative States недалеко від Kyiv Food Market, де Зеленський проводив прес-марафон два роки тому.
Зеленський проводить прес-марафон: онлайн-трансляція
Захід транслюватимуть онлайн на офіційній Facebook-сторінці Офісу президента.
Також УНІАН вестиме текстову онлайн-трансляцію прес-марафону Зеленського.
Які теми обговорить Зеленський на прес-марафоні
Під час прес-марафону президента України Володимира Зеленського будуть висвітлені такі теми:
- проведення реформ в Україні;
- ситуація на Сході країни й досягнення миру;
- енергетична безпека та питання тарифів;
- економічна стабільність;
- боротьба з пандемією коронавірусу.
Хто запрошений на прес-марафон Зеленського
У зв'язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх прес-марафонів, до участі у заході запрошені журналісти з 30 ЗМІ.
Публікуємо повний перелік ЗМІ, запрошених на прес-марафон президента:
- Liga.net
- РБК Україна
- 24 канал
- Свобода слова Савіка Шустера
- Українські Новини
- Інтерфакс-Україна
- Обозреватель
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНІАН
- Укрінформ
- ТРК Україна
- AFP
- Цензор.НЕТ
- Bloomberg
- Радіо Свобода
- КП в Україні
- Українська правда
- Бабель
- СТБ
- Фокус
- Корреспондент
- НВ
- Інтер
- Forbes Україна
- ICTV
- LB.ua
- UA: Перший
- BBC
Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня 2019 року в столиці в Kyiv Food Market пройшов прес-марафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідав на запитання журналістів протягом усього дня. "Марафон" тривав 14 годин.
Формат заходу передбачав, що представники медіа ставлять запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінювали один одного кожні півгодини. Вони були сформовані за списком акредитації.