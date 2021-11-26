У п'ятницю, 26 листопада, відбувається прес-марафон "30 запитань президенту України".

Читайте такожУ Зеленського заявили, чи запроваджуватимуть воєнний стан в Україні

Прес-марафон Зеленського: коли почнеться і де проведуть

Захід розпочнеться о 12:00 і триватиме три години. Він присвячений екватору каденції Зеленського.

Зустріч з журналістами відбудеться в коворкінгу Creative States недалеко від Kyiv Food Market, де Зеленський проводив прес-марафон два роки тому.

Зеленський проводить прес-марафон: онлайн-трансляція

Захід транслюватимуть онлайн на офіційній Facebook-сторінці Офісу президента.

Також УНІАН вестиме текстову онлайн-трансляцію прес-марафону Зеленського.

Які теми обговорить Зеленський на прес-марафоні

Під час прес-марафону президента України Володимира Зеленського будуть висвітлені такі теми:

  • проведення реформ в Україні;
  • ситуація на Сході країни й досягнення миру;
  • енергетична безпека та питання тарифів;
  • економічна стабільність;
  • боротьба з пандемією коронавірусу.

Хто запрошений на прес-марафон Зеленського

У зв'язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх прес-марафонів, до участі у заході запрошені журналісти з 30 ЗМІ.

Публікуємо повний перелік ЗМІ, запрошених на прес-марафон президента:

  1. Liga.net
  2. РБК Україна
  3. 24 канал
  4. Свобода слова Савіка Шустера
  5. Українські Новини
  6. Інтерфакс-Україна
  7. Обозреватель
  8. 1+1
  9. 5 канал
  10. Reuters
  11. Deutsche Welle
  12. ДОМ
  13. УНІАН
  14. Укрінформ
  15. ТРК Україна
  16. AFP
  17. Цензор.НЕТ
  18. Bloomberg
  19. Радіо Свобода
  20. КП в Україні
  21. Українська правда
  22. Бабель
  23. СТБ
  24. Фокус
  25. Корреспондент
  26. НВ
  27. Інтер
  28. Forbes Україна
  29. ICTV
  30. LB.ua
  31. UA: Перший
  32. BBC

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня 2019 року в столиці в Kyiv Food Market пройшов прес-марафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідав на запитання журналістів протягом усього дня. "Марафон" тривав 14 годин.

Формат заходу передбачав, що представники медіа ставлять запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінювали один одного кожні півгодини. Вони були сформовані за списком акредитації.

Автор: Ольга Робейко