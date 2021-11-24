Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України й збільшать міжнародні резерви.

Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі майже 700 млн дол.

Про це написав голова Національного банку Кирило Шевченко у Facebook.

"Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США). Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України й збільшать міжнародні резерви", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні траншу у 700 млн доларів.

Stand-by для України

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

Читайте такожШмигаль розповів, на що будуть витрачені гроші МВФ12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш мав становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без ухвалення рішення про перегляд програми.

На повторній місії у жовтні МВФ та Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.

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Автор: Катерина Жирій