"Золотий час" домовласників: оренда стрімко дорожчає по всій Україні

Ринок оренди житла в тилових регіонах України продовжує відновлюватися, а ціни – зростати. Подекуди орендоване житло здорожчало на 40% за рік! Що очікувати від цін надалі, та де сьогодні найвигідніше винаймати житло, - розбирався УНІАН.

Ольга та Микола – сім’я переселенців зі Сходу, які вже два роки мешкають у передмісті Києва. Переїхали поближче до сина з родиною і шукали для себе зйомну квартиру. Пошук ускладнювався наявністю у подружжя домашніх тварин – двох котів, яких господарі не могли кинути напризволяще. Та пощастило – знайомі сина якраз здавали в оренду однокімнатну квартиру і дозволили заселитися з улюбленцями.

"Вартість оренди була доволі невисока, а порівняно з нинішніми цінами – дуже вигідна. Господарі орендну плату не піднімали, тож платимо 6 тисяч гривень за квартиру з усіма зручностями, і головне – живемо з тваринами", – розповідає Ольга.

Тож якою є ситуація на ринку оренди житла в Україні? УНІАН поспілкувався з експертами, дослідив основні тенденції ринку та дізнався, які зараз пропонуються ціни на оренду квартир і будинків в різних містах.

Відео дня

Ситуація з орендою житла

Експерти відзначають зростання цін на житло, що здається в оренду. За словами керівника розвитку продуктів DIM.RIA Віталія Поберезького, дослідження ринку нерухомості свідчать про зростання вартості оренди однокімнатних квартир у Києві, у середньому, на 41% за рік. У Львівській області – на 24%, у Дніпропетровській – на 30%. Це доволі відчутне здорожчання.

CEO Sensar Development Марк Марченко також відмічає тренд на зростання ціни оренди квартир у великих містах, що обумовлено тим, що частина людей, які мігрували за кордон, повертаються додому, й на довгострокову перспективу переїжджають внутрішні переселенці з небезпечних регіонів.

Водночас, за даними Державної служби статистики, з початку року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні зросла на 4,2 відсотка – з 6 605 гривень у грудні минулого року до 6 879 гривень станом на квітень.

Лідирують за вартістю оренди західні області – Львівська (11 914 грн), Закарпатська (11 772 грн) та Рівненська (9 744 грн). Слід зазначити, що змінювалися орендні ціни в цих областях нерівномірно – якщо у Львівській області вартість оренди з початку року зросла незначно (на 1,1%), то у Закарпатській ціна, навпаки, знизилася на 7,5%, а у Рівненській – стрибнула вгору на понад третину (35,4%).

Київ посідає четверту сходинку у даному рейтингу – середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці складає 8 989 грн, зростання з початку року склало 3 відсотки. Ну а найдешевше квартири можна винайняти, зі зрозумілих причин, у прифронтових областях – Миколаївській (3 485 грн), Сумській (3 453 грн) та Херсонській (2 831 грн).

Аналітики порталу "OLX Нерухомість" повідомили, що з січня по квітень 2024 року у категорії довгострокова оренда квартир на платформі OLX було опубліковано 280 176 оголошень. З них – 74,9 тис. у Київській області. Медіанна вартість оренди квартири в Україні становить 8 499 грн.

Вартість оренди квартир по Україні

Звісно, у столиці вартість оренди суттєво відрізняється залежно від району та стану житла. Найдешевше можна винайняти "однушку" за 5 тисяч гривень, здебільшого у Деснянському, Дніпровському, Подільському районах та з дуже скромним ремонтом (або подекуди його відсутністю). Найдорожчі ж квартири здаються в оренду в елітних житлових комплексах, де ціна може сягати і сотень тисяч гривень на місяць.

За даними ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві у травні складала 14 000 грн (в травні минулого року – 11 000 грн). Найдешевше винайняти житло можна у Деснянському районі столиці (в середньому, за 7 500 грн), найдорожче – у Печерському (28 700 грн).

Двокімнатну квартиру у Києві можна винайняти зараз, в середньому, за 18 000 грн, тоді як у травні минулого року середня ціна оренди такого житла становила 14 500 грн. Ціни стартують від близько 10 000 грн у Деснянському районі до 39 000 грн – у Печерському.

Змінюються ціни на оренду житла і в інших регіонах, зокрема, у великих містах. Так, за даними ЛУН, у Львові середня ціна оренди однокімнатної квартири наразі складає 16 500 грн (минулого травня було 15 000 грн), двокімнатної – 20 900 грн (проти 13 500 грн минулого року).

Зростають ціни на оренду житла в Дніпрі, де проживає дуже багато внутрішніх переселенців. Найдешевші квартири у цьому місті стартують від 4 000 грн, а середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири, в залежності від району та стану, коливається від 7 500 грн до 16 000 грн. Двокімнатні квартири здаються в середньому від 9 500 грн до 20 000 грн.

В Одесі даються взнаки регулярні російські ракетні обстріли міста – оренда квартир досить дешева. Так, однокімнатну квартиру можна орендувати, в середньому, за 7 000 грн, причому тут ціна за рік зменшилася (у травні 2023 року середня вартість оренди складала 7 500 грн). Двокімнатні квартири здаються практично по такій же ціні – 8000 грн (у травні 2023 – 7 500 грн).

Потерпає від безжальних російських обстрілів і багатостраждальний Харків. Відповідно, оренда тут дешева – однокімнатну квартиру можна винайняти, в середньому, за 4 000 грн, двокімнатну – за 6 500 грн.

Оренда будинків

Квартири зазвичай є більш "ходовим" типом орендованого житла, проте чимало українців винаймають будинки і живуть буквально на свіжому повітрі, доглядають за садом або городом.

Аналітики "OLX Нерухомість" розповіли УНІАН, що у 2023 році у категорії "довгострокова оренда будинків" на платформі OLX було опубліковано 68 448 оголошень.

"Найбільше у Київській (29 538), Дніпропетровській (6 778) та Одеській (5 930) областях. Сумарно ці оголошення отримали 1,6 мільйонів відгуків користувачів", - розповіли у компанії.

Медіанна ціна оренди будинків суттєво відрізняється по регіонах. Найдорожче винайняти будинок на Київщині (54 853 грн) та на Заході – у Львівській (20 000 грн) та Закарпатській (15 000 грн) областях. Найдешевші будинки у прифронтових областях на півночі та півдні – від 3 500 до 5 000 грн. Загалом медіанна вартість по країні становить 10 655 грн.

Що стосується цього року, то з січня по квітень 2024 року у категорії "довгострокова оренда будинків" на OLX було опубліковано 25 872 оголошення.

Традиційно, найбільше на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині. Сумарно ці оголошення отримали 548 тисяч відгуків користувачів. Медіанна вартість оренди будинку в Україні на сьогодні складає 12 308 грн. Найдорожче на Київщині – 59 406 грн, а найдешевше на Сумщині – 4 500 грн.

Звісно, як і у випадку з квартирами, ціни на оренду будинків варіюються дуже суттєво, залежно від місця розташування та стану будинку. Так, старенький одноповерховий дачний будиночок десь у передмісті можна орендувати від 100 доларів, а далі ціни ростуть фактично до нескінченності – триповерховий палац з басейном біля столиці буде вартувати близько 4 000 доларів на місяць.

Чого чекати від ринку оренди

Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук вважає, що загалом на ринку нерухомості не очікується суттєвих негативних факторів в найближчому майбутньому.

Що стосується довгострокової оренди, то, за її словами, сезон на ринку зазвичай розпочинається у серпні та триває по жовтень – саме у цей період попит на оренду житла найвищий (бо, зокрема, до міст з'їжджаються студенти), і, відповідно, ціни зростають. За її словами минулого року попит на оренду житла у ці місяці суттєво перевищив відповідні показники 2022 року. Можливо, цьогоріч дана тенденція повториться, тому варто бути готовими до сезонних стрибків цін наприкінці літа.

"Щодо подобової оренди, то сезон розпочинається у травні, але ми не покладаємо великих сподівань на внутрішній туризм. Ключовим фактором тут є вступ у дію закону про мобілізацію, що однозначно матиме вплив на зменшення переміщення людей між регіонами та населеними пунктами", - зазначає експертка.

Але, втім, не виключені сезонні зміни цін у містах, де традиційно відпочивають українці – під час повномасштабної війни найпопулярнішими є місцевості у західних областях, адже доступ до моря в Україні зараз сильно обмежений, і безпекова ситуація найкраща саме на заході країни.

Крім того, варто розуміти, що цінова ситуація напряму пов’язана із безпекою. У разі посилення обстрілів, збільшення тривалості відключень світла та, як наслідок, зменшення комфорту від проживання у тому чи іншому місті, ціни одразу реагуватимуть на поточну ситуацію зниженням. І навпаки.

Втім, у будь-якому випадку, судячи з кількості оголошень на спеціалізованих сайтах, знайти житло в оренду наразі можливо у будь-якому місті, на будь-який гаманець. Пропозиція житла на ринку оренди доволі широка і здатна задовольнити попит навіть у період сезонних сплесків. Тому радикальних стрибків цін найближчим часом не передбачається.

Катерина Жирій