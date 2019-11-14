Війна з будівельною корупцією: осада та штурм

Президент України Володимир Зеленський поставив чергове амбітне завдання: до кінця 2019 року ліквідувати тотальну корупцію в сфері державного архітектурно-будівельного контролю та містобудування. Відповідне доручення голова держави дав міністру розвитку громад і територій Олені Бабак.

Зеленський наголосив на необхідності перевести надання адміністративних послуг в будівництві в електронний формат і ввести автоматичну реєстрацію в реєстрі дозвільних документів. Також ввести виключно судовий порядок оскарження права здійснення підготовчих, будівельних робіт за вказаними дозвільними документами і скасування декларації готовності об'єкта до експлуатації.

Поставлені завдання стосуються діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), до сфери відповідальності якої належить архітектурно-будівельний контроль, дозвільні та реєстраційні функції і ліцензування.

З моменту заснування ДАБІ отримала славу одного з найкорупційніших державних органів.

За словами виконавчого директора Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олексія Дороганя, значні корупційні ризики виникають на етапі видачі документів, які дають право будувати.

«Наприклад, ви як підприємець отримуєте дозвіл на виконання робіт. Ви надаєте ДАБІ проект, який вже пройшов експертизу. Вона здійснюється лише експертами, які мають сертифікат від самої ДАБІ. Але це не заважає ДАБІ повторно читати цей проект і шукати недоліки. Дуже часто вона знаходить незначні помилки та відмовляє у видачі дозволів», – говорить він.

За словами Дороганя, кількість відмов в наданні дозволів на будівництво складає майже половину всіх заяв. Так, в першому кварталі поточного року 46 відсотків заяв завершилися відмовами, у другому – 34 відсотки.

Найцікавіше, що у преважній більшості випадків обґрунтування відмов містить формальні причини і багато пунктів повторюються у всіх відмовах.

«Наприклад, склад проектної документації не відповідає пункту наказу Мінрегіону. Або наданий не оригінал документу про експертизу, або копія не засвідчена в установленому порядку. Також існують не поодинокі випади, коли за такими самими причинами отримують відмови навіть загальнодержавні проекти. Наприклад, будівництво доріг, реконструкція лікарень», – зазначив Дорогань.

Корупційний податок

Звісно, можна припустити, що якась кількість заяв має помилки. Але, за словами Дороганя, коли кількість формальних причин доходить до половини всіх відмов, то все виглядає, як створення умов для вимагання хабаря.

Виконавчий директор BRDO переконує, що забудовники постійно скаржаться на прояви корупції в ДАБІ.

«Неможливо сказати точні дані хабарів. Ми збирали інформацію за 2018 рік, яку не можемо перевірити, то в середньому корупційні збори ДАБІ коштують 4,5 долари за квадратний метр», – зауважив він.

Дорогань зазначив, що сприяє корупції відсутність відкритої інформації про причину відмови. Таким чином, не можна врахувати чужі помилки при подачі заяви.

«Цей процес не прозорий. Дуже багато видається дозволів, але ніхто не бачить на підставі яких документів. Таким чином, не можна навіть врахувати чужі помилки. Тобто з одного боку, інспектори непрозоро чіпляються до документів, які вже пройшли експертизу, а з іншого – конкуренти не можуть отримати інформацію про успішні документи», – зауважив експерт.

Як наслідок, забудовник повинен йти на повторну подачу документів. І так до того часу, коли проект не стане ідеальним, або настрій працівників ДАБІ не зміниться.

Експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак також відзначає величезні проблеми забудовників із Департаментом дозвільних процедур ДАБІ. Особливо з видачою або відмовою у видачі сертифікатів завершеного будівництва для складних об’єктів підвищеної небезпеки, забезпечення порядку введення в експлуатацію, ведення державно-архітектурного нагляду.

«Наразі ця діяльність просто паралізована через відсутність голови ДАБІ, а раніше – це було основне джерело відкатів, а також дивних схем, за якими одні отримували все швидко і в термін, а інші – мали чекати, ходити, носити або просто довго і наполегливо доводити, що будуть будувати і без заносів зазначених сум», – говорить вона.

Головний біль – ліцензування

Ще однією з найбільших проблем будівельників, за словами Берещак є ліцензування. Тобто, дозвіл підприємствам працювати в будівельній сфері.

«Дозвіл на ведення будівельних робіт потребує відкатів. Ці моменти, окрім всього іншого, ставали причинами появи недобросовісних забудовників і шахрайських схем. Коли заплющують очі на відверте порушення закону», – зазначає вона.

Окрім того, ДАБІ повинна вести боротьбу з неякісними будівельними матеріалами, яких в Україні доволі багато. Зокрема, за даними асоціації Укрцемент, частка фальсифікованого цементу на ринку України в 2018 році склала 60 відсотків.

За словами Дороганя, ДАБІ фактично ігнорує цю проблему.

«ДАБІ повинна виконувати функцію захисту споживачів. У них є обов’язок і повноваження це робити. Але вони не роблять цього. Фактично, ніхто не перевіряє якість цементу, віконних систем. Під виглядом енергоефективних продають звичайні вікна», – зауважив він.

Можна констатувати, що на дозвільних процедурах виник окремий сегмент ринку посередників, які гарантують будь якій особі отримання ліцензії чи дозволу. Достатньо зайти в інтернет, де можна знайти сотні посередників, які пропонують проходження різноманітних дозвільних процедур.

Дорогань зазначає, що в залежності від регіону вартість послуг стартує від 21 тисячі гривень.

«Таким чином, на складнощах процедур ДАБІ існує ринок. З деякими оцінками він складає 100 мільйонів гривень на рік», – вважає він.

Серед іншого, не належним чином виконується етап введення об’єктів в експлуатацію. В більшості випадків він проводиться без особливих перевірок, що несе ризики не якісного будинку.

Очищення Авгієвих стаєнь

Вирішити ці проблеми намагаються давно. Проте, найбільше роботи було зроблено лише в останні роки.

ДАБІ передала функції будівельного контролю в регіони. Завдяки цьому міські ради отримали повноваження, які раніше мало головне управління. Зокрема, щодо реєстрації документів про початок будівництва, перевірці всіх будівництв і прийнятті в експлуатацію закінчених об'єктів будівництва. Окрім того, був прийнятий закон, який поклав край багатьом незаконним будівництвам за рахунок заміни п’яти категорій складності на три класи у будівництві і скасуванню декларативного принципу початку будівництва. Також була переведена низка послуг в електронний режим, а саме на онлайн-платформу ПРОЗОРА ДАБІ.

У 2019 році звільнення будівельної галузі від корупційних схем продовжилося: парламент у жовтні прийняв закон про Єдину електронну систему в сфері будівництва.

Зокрема, після створення цієї системи подання документів для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва має відбуватися в електронній формі. При чому, отримати такі послуги можна буде 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Крім цього, законом скорочується перелік документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва, запроваджується електронна взаємодія між державними електронними ресурсами.

Також оплата адміністративних послуг у сфері будівництва і штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності буде здійснюється електронно. А найголовніше те, що вся інформація буде відкритому доступі.

За словами Дороганя, електронна система дасть змогу реєструвати автоматично будівництво на підставі декларацій.

«Довгий час реєстраційні номери для будівництва в регіонах присвоювалися в Києві. Були повідомлення про зловживання, коли номер не присвоювався без корупційного платежу», – зауважив він.

Також, експерт зазначив, що подача документів для складних категорій будівництва відбуватиметься онлайн.

«Буде завантажуватися проект і відразу записуватися рішення ДАБІ. Ця документація з прийнятим рішенням буде доступна для всіх. Можна буде перевірити знайдені порушення, кількість поверхів, строки будівництва. Ця система стане значним бар’єром для корупції в ДАБІ. Тепер підприємець не буде сам на сам», – вважає експерт.

Одними з компонентів Єдиної електронної системи стануть реєстр будівельної діяльності та електронний кабінет, який уряд обіцяє запустити вже за кілька тижнів.

Також, уряд оголосив конкурс на пошук нового голови ДАБІ, і має намір провести кадрові зміни в обласних представництвах цього органу.

Окрім цього, депутати раніш восени прийняли закон про скасування пайової участі в будівництві, яка роками породжувала корупційні зловживання.

Змінити систему

Не дивлячись на зроблений великий обсяг роботи для подолання корупції в будівельній сфері, перед парламентом та урядом стоїть ще багато викликів.

І виникає питання: чи вдасться досягти перемоги до кінця поточного року, як доручив гарант?

В інтерв’ю УНІАН міністр розвитку громад Альона Бабак заявляла, що навіть після прийняття закону про електронну систему, щонайменше рік, буде формуватися реєстр.

«Це – величезне завдання. Ще одне питання: як зробити більш ефективним нагляд за будівництвом. Величезна біда, коли інспектор приходить, а йому не відкривають двері. Це треба змінити. Також важливий етап – введення будинку в експлуатацію. Вважаю, що це має відбуватися в синергії інспектора ДАБІ та комісії місцевої влади», – заявила вона.

Тому очевидно, що до кінця року щось кардинально змінити буде важко. Тим більше, повністю ліквідувати корупцію в будівництві, як і в будь-якій іншій сфері економіки та соціального життя, неможливо лише за вказівкою очільника країни.

Як зазначив комерційний директор столичного міні-міста SVITLO PARK Олександр Панфілов, щоб позбутися корупції в будівельній галузі, окрім суто системних змін, які вже частково прийняті на законодавчому рівні, ще необхідно змінити саму систему архібудконтролю.

«Наразі, поки не призначений новий очільник ДАБІ, ринок зіткнувся з тим, що дозволи на нове будівництво не видаються, а побудовані об’єкти неможливо ввести в експлуатацію. Отже, перша зміна, яку варто здійснити: створити систему, яка б ніяким чином не залежала від персоналій та сил, що стоять за тією чи іншою особою. Тобто система має працювати на автоматизованому рівні, а її очільник має виконувати виключно технічну функцію», – зазначив він.

З іншого боку, за словами експерта ринку нерухомості Вікторії Берещак, потрібно збільшити зарплату працівникам ДАБІ. «Щоб у інспекторів не було потреби брати відкати. Запровадити внутрішню службу контролю», – вважає вона.

Президент Конфедерації будівельників України та колишній заступник міністра з регіонального розвитку та будівництва Лев Парцхаладзе вважає, що для зведення до нуля необґрунтованих відмов потрібно проводити розгляд дозволів відкрито.

«Скажімо, замовник подає документи, отримує відмову і не розуміє, в чому проблема, над чим потрібно працювати. Тому необхідно втілити принципи прозорості комісії, яка діє при ДАБІ», – підкреслив він.

За словами Парцхаладзе, це можна забезпечити за допомогою онлайн-трансляції засідань, відеозаписів у відкритому доступі на сайті, а також за допомогою особистої присутності замовника на засіданні цієї комісії.

Дехто вважає, що в Україні взагалі треба позбутися ДАБІ як «пережитку» радянської системи, а на її уламках створити зовсім інший орган-систему. Цей сценарій варто назвати радикальним, адже зруйнувати систему значно легше, аніж її збудувати.

Керуюча партнерка бізнес-асоціації RED Community Тетяна Шульга-Забєльська вважає, що заяви президента про швидке викорінення корупції в будівельній галузі можуть мати суттєвий опір серед деяких чиновників та навіть бізнесових кіл.

«Будь-які подібні заяви високих посадовців з обмеженими термінами для їх виконання наштовхують на рефлексію, що зміни стануться не так скоро, як про це пишуть і говорять. Хоча ринок – тільки за пришвидшення ліквідації корупційної складової», – зазначила вона.

Зрозуміло, що швидко повністю викорінити корупцію з національної будівельної галузі не вдалося. Однак, зараз до вирішення проблеми підібралися найближче. Прийняті Верховною Радою закони повинні запустити незворотний процес ліквідації корупції в цій галузі. Можливо, це станеться не до кінця року, але без реформи ДАБІ так і залишиться корупційною надбудовою.

Олександр Куницький