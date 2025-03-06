Компанія обговорює з ЄС, як вона може сприяти доступу України до інтернету.

Акції французького супутникового провайдера Eutelsat різко зросли на тлі побоювань, що доступ України до Starlink може опинитися під загрозою.

Як пише Business Insider, акції Eutelsat на Паризькій біржі зросли на 68% у понеділок, перш ніж підскочити ще на 123% наступного ранку. До середи на момент закриття ринку акції зросли на 533% більше, порівняно з початком тижня. З цим збільшенням вартість компанії становить 4,02 мільярда доларів.

"Цей стрибок стався після того, як США призупинили допомогу Україні в понеділок, що викликало побоювання збоїв у таких можливостях, як передова американська протиповітряна оборона та доступ до інтернету на полі бою", - пише видання.

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Зазначається, що Starlink, що належить SpaceX Ілона Маска, є життєво важливим інтернет-провайдером для української армії, і втрата його послуг стане серйозним ударом для зв’язку та роботи українських безпілотників.

Європейські лідери заявляли, що вони збільшують витрати на оборону, одночасно підвищуючи ймовірність того, що вони можуть спробувати заповнити будь-які прогалини в доступі до інтернету в Україні.

Оскільки ціна акцій супутникової компанії зросла, її представник повідомив Reuters, що фірма обговорює з Європейським Союзом, як вона може сприяти доступу України до інтернету. За його словами, компанія "пропонує ті самі можливості, що й Starlink, щодо покриття" в Європі.

"Ми активно співпрацюємо з європейськими інституціями та діловими партнерами, щоб уможливити швидке розгортання додаткових користувальницьких терміналів для критично важливих місій та інфраструктури", - сказав представник компанії.

Поки що незрозуміло, чи знаходиться доступ України до Starlink під загрозою. Адже Ілон Маск, близький соратник президента Дональда Трампа, спростував повідомлення про те, що офіційні особи США обговорювали відключення України від Starlink, якщо вона відхилить угоду з Вашингтоном про корисні копалини.

І якщо США частково оплачують передплату України на Starlink, європейські країни також фінансують багато терміналів. Наприклад, Польща, яка оплачує близько половини українських терміналів Starlink, заявила, що продовжить їх фінансувати.

Повідомляється, що Eutelsat також уже надає деякі супутникові послуги українському уряду та інституціям, але він має менше 700 супутників, тоді як у Starlink їх понад 7000.

Доступ України до Starlink - останні новини

Раніше видання Reuters писало, що США можуть позбавити Україну доступу до супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, щоб змусити підписати угоду про видобуток корисних копалин. Сам Маск спростував інформацію про можливе відключення доступу до супутникової системи Starlink для України.

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський тоді ж заявив, що Польща вже оплатила послуги супутникового зв'язку Starlink для України, і тому підстав для її відключення немає. Також він попередив, що якщо Ілон Маск відключить Україні доступ до Starlink, у відносинах між Польщею та США виникне міжнародна криза.

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