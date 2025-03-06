Якщо американський мільярдер і голова Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск відключить Україні доступ до Starlink, у відносинах між Польщею та США виникне міжнародна криза. Про це попередив міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський під час засідання Ради ЄС у Варшаві, пише Euractiv.
Зараз Польща фінансує використання супутникового зв’язку Starlink для військових і цивільних потреб України. Зазначається, якщо Маск позбавить Україну доступу до мережі, то він фактично в односторонньому порядку розірве корпоративний контракт із країною-членом ЄС, що призведе до "великої кризи у міжнародних відносинах".
"Я не можу уявити ситуацію, в якій бізнес-відносини між Польщею та американською компанією раптово перериваються", - заявив Гавковський.
Посадовець запевнив, що Польща й надалі фінансуватиме використання Starlink для України.
Ймовірне відключення Starlink в Україні: що відомо
Як писав раніше УНІАН, нещодавно агентство Reuters повідомило, що США погрожують Україні відключити Starlink через неможливість укласти угоду щодо копалин. Тим часом Starlink забезпечує життєво важливе інтернет-підключення для українських військових.
Проте в самій компанії, що виробляє Starlink, заявили, що будь-які чутки про можливе відключення не відповідають дійсності. Американський мільярдер Ілон Маск також спростовував ймовірне відключення доступу до супутникової системи для України.
Нещодавно стало відомо, що Eutelsat веде переговори з ЄС про надання додаткового доступу Україні до супутникового інтернету Україні. Це відбувається на тлі дводенного зростання акцій компанії, викликаного перспективою того, що супутники OneWeb можуть замінити Starlink Ілона Маска.