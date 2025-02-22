Напередодні агентство Reuters повідомило, що США можуть відключити Україні Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини.

Польща вже оплатила послуги супутникового зв'язку Starlink для України, і тому підстав для її відключення немає, заявив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

"Ми платимо і будемо платити абонентську плату за супутниковий інтернет для України. Я не можу собі уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати діловий контракт на надання комерційних послуг, стороною якого є Польща", - написав він у соцмережі X (Twitter).

Starlink для України - що повідомлялося

Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що США можуть відключити Україні Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини.

Відео дня

Зазначалося, що це питання порушили американські переговорники, які чинять тиск на Київ. За словами джерел, така погроза прозвучала під час обговорень між офіційними особами США та України після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початковий проєкт угоди.

Пізніше погроза знову була озвучена під час зустрічі спецпредставника Білого дому з питань України Кіта Келлогга і Зеленського.

Вас також можуть зацікавити новини: