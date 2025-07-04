І все через їх шкідливість для людського організму.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) ініціювали кампанію "3 до 35", закликаючи країни підняти ціни на тютюн, алкоголь і солодкі напої щонайменше на 50% до 2035 року. Про це повідомляється на сайті установи Організації об'єднаних націй.

"Ці три продукти є основними чинниками неінфекційних захворювань (НІЗ), які є головною причиною смертності та інвалідності в усьому світі", – кажуть у Всесвітній організації охорони здоров'я. За даними ВООЗ, лише тютюн щороку стає причиною понад семи мільйонів смертей.

Як наголошується в опублікованій нещодавно доповіді, одноразове збільшення цін на шкідливу продукцію на 50% дало б змогу в наступні 50 років уберегти від передчасної смерті 50 мільйонів осіб.

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Очікується, що ініціатива дозволить не тільки скоротити споживання шкідливих продуктів, але й залучить принаймні один трильйон доларів додаткових податків в усьому світі протягом наступних десяти літ.

Більше того – нещодавній аналіз показав, що одноразове підвищення податків, достатнє для підвищення цін на 50%, може принести до 3,7 трильйона доларів нових надходжень у всьому світі протягом п'яти років, або в середньому 740 мільярдів доларів на рік.

Передбачається, що ВООЗ координуватиме зусилля разом з коаліцією партнерів з розвитку, громадянським суспільством, науковими установами та національними урядами.

Разом вони надаватимуть підтримку країнам у розробці, впровадженні та підтримці ефективної податкової політики у сфері охорони здоров'я, адаптованої до місцевих умов.

Це буде включати технічну допомогу з питань нормативно-правової бази, податкового адміністрування та залучення громадських установ.

Споживання шкідливих продуктів в Україні

Раніше УНІАН повідомив, що в Бюджетній декларації на 2026-2028 роки передбачається запровадження акцизу на солодкі/газовані напої.

Запровадження акцизу вже обговорювали раніше. За словами вітчизняних фахівців, це може призвести до зменшення кількості хворих на діабет, а також зниження кількості випадків ожиріння та серцево-судинних захворювань.

Пізніше стало відомо, що у фінансовому комітеті Верховної Ради підтримали законопроєкт щодо запровадження акцизного податку на солодкі напої. На думку фахівців, він може призвести до удорожчання газованої води в 2,5 рази.

Нагадаємо також, що раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Як тоді заявлялось, це може призвести до зростання цін на пачку цигарок на 40 гривень.

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