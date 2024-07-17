Відповідно до розрахунку Мінекономіки, ціна на напої зросте приблизно 2,5 раза.

Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт щодо запровадження акцизного податку на солодкі напої. Про це в Telegram повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Комітет рекомендував прийняти законопроєкт № 9032-1 Михайла Радуцького та колег про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин в першому читанні за основу", – написав він.

За його словами, дана законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров’я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин.

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Гетманцев повідомив, що законопроєктом пропонується:

віднести до підакцизних товарів води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин;

встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою. Платниками податку визначаються виробники та імпортери напоїв.

"До речі, приблизно 50 країн світу запровадили податки на солодкі напої у різних формах, адаптувавши широкі глобальні рекомендації щодо використання фіскальної політики до свого конкретного контексту та "інноваційно" впроваджуючи податкову політику для досягнення цілей охорони здоров’я. Запровадження акцизного податку на солодкі напої відповідає Директиві ЄС 2020/262 від 19 грудня 2019 року", – додав нардеп.

Народний депутат Ярослав Железняк також повідомив, що законопроєктом пропонується запровадити податок у розмірі 10 гривень за кожні 25 грамів цукру чи іншої еквівалентної 25 грамам цукру підсолоджувальної речовини в 1 літрі.

"Начебто передбачено пільговий період оподаткування до дати припинення або скасування воєнного стану в Україні, за ставкою 5 гривень за кожні 25 грамів цукру чи іншої еквівалентної 25 грамам цукру підсолоджувальної речовини в 1 літрі. Згідно розрахунку Мінекономіки, ціна на напої зросте приблизно 2,5 раза", – написав він.

Податок на солодку воду

У 2023 році у Верховній Раді було зареєстровано два законопроекти, в яких пропонувалося ввести акцизний податок на солодкі газовані напої, шляхом внесення змін до Податкового кодексу. Тоді ж повідомлялося, що за попередніми розрахунками, за рахунок акцизного податку на солодкі газовані напої планується додатково залучити 6 млрд грн , які підуть на лікування захворювань і здорове харчування в школі.

Варто зазначити, що законопреокт ще має пройти два голосування у парламенті та отримати підпис президета.

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