Акцизи переглядатимуться щорічно до 2028 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Як зазначається на сайті Ради, відповідний закон повернуто з підписом президента 24 березня.

За деякими підрахунками, ціни на пачку цигарок після зростання акцизів можуть одразу підскочити на 40 гривень. Тоді як за даними ЦЕС, підвищення складе 20-25 гривень.

Згідно з пояснювальною запискою, законом передбачається поступове підвищення ставок акцизного податку з цигарок до мінімального рівня, встановленого в Європейському союзі. Акцизи переглядатимуться щорічно до 2028 року.

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Також відтепер акциз на цигарки прив'язуватимуть до євро задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку.

Підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні

4 червня 2024 року депутати Верховної Ради підтримали в першому читанні законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. В цілому та за основу документ було прийнято 4 грудня 2024 року.

Народні депутати зазначали, що у 2025 році акциз збільшиться на 23%, а потім, у 2026-2028 роках, буде зростати на 5% щороку.

При цьому нардеп Ярослав Железняк повідомив, що акциз буде прив’язано до євро, а не до гривні.

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