Підвищення податків дозволить додатково зібрати 48,5 млрд грн у 2026 році.

У Бюджетній декларації на 2026-2028 роки передбачено підвищення певних податків та послаблення банківської таємниці для податкових органів.

Про це написав народний депутат, перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Про плани підвищення податків, то ось вам підтвердження у вже оригіналі Бюджетної декларацію на 2026-2028 рік. Отже, Мінфін планує вже у 2025-му прийняти, так щоб з наступного року вже збирати податки", - повідомив він.

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За словами Железняка, зокрема планується:

запровадити оподаткування платформ (так званий "податок на OLX");

запровадити акциз на солодкі/газовані напої;

вдосконалити систему збору податкового боргу.

Це, згідно з планами Мінфіну, дозволить додатково зібрати 48,5 млрд грн у 2026 році та по 28 млрд грн у 2027 та 2028 роках.

Також Железняк зазначив, що Мінфін пообіцяв у найближчі три роки прибрати (або значно послабити) банківську таємницю, щоб дати можливість податковій отримувати "позасудовий доступ до руху коштів на банківських рахунках платників податків".

Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки

Кабімін схвалив бюджетну декларацію на 2026-28 роки. В документі передбачено два сценарії розвитку подій в Україні, починаючи з 2026 року. Один сценарій передбачає можливе покращення безпекової ситуації з 2026 року, а інший – продовження повномасштабної агресії РФ протягом 2026 року.

За базового сценарію, в умовах припинення вогню у 2026 році, для уряду існує виклик щодо необхідності збереження обороноздатності та військового потенціалу. За таких умов видатки держбюджету на безпеку і оборону визначено: на 2026 рік - 1,817 трлн гривень; 2027 рік - 1,439 трлн гривень; 2028 рік – 1,384 трлн гривень.

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