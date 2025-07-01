Примітно, що найчастіше самотність відчувають підлітки та молоді люди, а також бідні люди.

Щогодини у світі від самотності помирають близько сотні людей. Про це йдеться у свіжій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

У документі наголошується, що від самотності страждає кожна шоста людина у світі, що впливає на їхнє здоров'я. Пов'язані із самотністю проблеми спричиняють понад 871 тис. смертей на рік - це близько 100 осіб на годину.

Експерти ВООЗ деталізували, що самотність і соціальна ізоляція підвищують ризик інсульту, серцевих захворювань, діабету, зниження когнітивних функцій і передчасної смерті.

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У ВООЗ підкреслили, що крім цього, самотні люди вдвічі частіше впадають у депресію. Крім того, самотність часто призводить до тривожності і негативних думок про себе або суїцид.

Крім іншого, самотнім людям складніше здобути якісну освіту або знайти хорошу роботу.

Примітно, що найчастіше самотність відчувають підлітки та молоді люди (до чверті всіх випадків), а також люди з низьким доходом.

Серед причин самотності експерти виокремлюють погане здоров'я, низький дохід і рівень освіти, недостатню інфраструктуру та державну політику, а також посилення ролі цифрових технологій.

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У 2023 році ВООЗ оголосила самотність глобальною загрозою для здоров'я людства. Її згубний вплив на людину рівноцінний викурюванню 15 сигарет на день.

"Самотність не знає ні віку, ні кордонів і стає глобальною проблемою громадської охорони здоров'я, що впливає на всі аспекти здоров'я, благополуччя та розвитку", - ще тоді зазначали в організації.

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