Ціни на квартири у Дніпрі зросли: як змінився ринок житла

Найдорожче житло - у Соборному районі міста, а найдоступніше - в Новокодацькому та Самарському районах.

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Дніпрі становить 34 тисячі доларів, що на 10% більше, ніж пів року тому. Про це повідомляє портал нерухомості ЛУН.

Зазначається, що середня вартість двокімнатної квартири в Дніпрі становить 45 тисяч доларів, що на 5% більше, ніж пів року тому. Трикімнатні квартири коштують – 62 тисячі доларів (+6%).

Середня ціна однокімнатної квартири

У червні лідером за цінами став Соборний район - тут середня вартість "однушки" сягає 44 тисячі доларів. Трохи дешевше житло у Шевченківському районі - 36 тис. дол. Замикає трійку Центральний район із середньою ціною 34,8 тис. дол.

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При цьому найдоступніші варіанти однокімнатних квартир у Новокодацькому (25 тис. дол.), Чечелівському (28 тис. дол.) та Амур-Нижньодніпровському (29 тис. дол.)

Ціни на двокімнатні квартири

Середні найнижчі ціни двокімнатного житла на вторинному ринку зафіксовано в:

Самарському районі - 28,3 тис. дол.;

Новокодацькому районі - 33,5 тис. дол.;

Чечелівському районі - 35 тис. дол.

Натомість найдорожчі пропонують у:

Соборному районі - 60 тис. дол.;

Центральному районі - 50 тис. дол.;

Шевченківському районі - 45,5 тис. дол.

Ціни на трикімнатні квартири

Найнижчі ціни на трикімнатне житло спостерігається у:

Самарському районі - 35 тис. дол.;

Новокодацькому районі - 41 тис. дол.;

Індустріальному районі - 48 тис. дол.

Найдорожчі трикімнатні квартири розташовані у:

Соборному районі - 76 тис. дол.;

Центральному районі - 71,3 тис. дол.;

Шевченківському районі - 65 тис. дол.

Ринок нерухомості в Україні - останні новини

Станом на червень 2025 року в Одесі середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становила 44 тисячі доларів, що на 14% більше, ніж пів року тому.

Середня вартість однокімнатної квартири в оголошеннях у місті Львів на вторинному ринку дорівнювала 65 тисяч доларів. При цьому середня вартість двокімнатної квартири у Львові - 93 тис. дол.

Раніше також повідомлялося, що середня вартість однокімнатної квартири у Києві становила близько 65 тисяч доларів, тобто плюс 8% за останні пів року.

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