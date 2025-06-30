Ціни на квартири у Дніпрі зросли: як змінився ринок житла

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Дніпрі становить 34 тисячі доларів, що на 10% більше, ніж пів року тому. Про це повідомляє портал нерухомості ЛУН.
Зазначається, що середня вартість двокімнатної квартири в Дніпрі становить 45 тисяч доларів, що на 5% більше, ніж пів року тому. Трикімнатні квартири коштують – 62 тисячі доларів (+6%).
Середня ціна однокімнатної квартири
У червні лідером за цінами став Соборний район - тут середня вартість "однушки" сягає 44 тисячі доларів. Трохи дешевше житло у Шевченківському районі - 36 тис. дол. Замикає трійку Центральний район із середньою ціною 34,8 тис. дол.
При цьому найдоступніші варіанти однокімнатних квартир у Новокодацькому (25 тис. дол.), Чечелівському (28 тис. дол.) та Амур-Нижньодніпровському (29 тис. дол.)
Ціни на двокімнатні квартири
Середні найнижчі ціни двокімнатного житла на вторинному ринку зафіксовано в:
- Самарському районі - 28,3 тис. дол.;
- Новокодацькому районі - 33,5 тис. дол.;
- Чечелівському районі - 35 тис. дол.
Натомість найдорожчі пропонують у:
- Соборному районі - 60 тис. дол.;
- Центральному районі - 50 тис. дол.;
- Шевченківському районі - 45,5 тис. дол.
Ціни на трикімнатні квартири
Найнижчі ціни на трикімнатне житло спостерігається у:
- Самарському районі - 35 тис. дол.;
- Новокодацькому районі - 41 тис. дол.;
- Індустріальному районі - 48 тис. дол.
Найдорожчі трикімнатні квартири розташовані у:
- Соборному районі - 76 тис. дол.;
- Центральному районі - 71,3 тис. дол.;
- Шевченківському районі - 65 тис. дол.
Ринок нерухомості в Україні - останні новини
Станом на червень 2025 року в Одесі середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становила 44 тисячі доларів, що на 14% більше, ніж пів року тому.
Середня вартість однокімнатної квартири в оголошеннях у місті Львів на вторинному ринку дорівнювала 65 тисяч доларів. При цьому середня вартість двокімнатної квартири у Львові - 93 тис. дол.
Раніше також повідомлялося, що середня вартість однокімнатної квартири у Києві становила близько 65 тисяч доларів, тобто плюс 8% за останні пів року.