Середня вартість однокімнатної квартири в оголошеннях у місті Львів на вторинному ринку становить 65 тисяч доларів. Про це повідомляє портал нерухомості ЛУН.
Зазначається, що середня вартість двокімнатної квартири у Львові становить 93 тис. дол., що на 3% більше, ніж пів року тому. При цьому трикімнатні квартири коштують ще дорожче – 116 тис. дол.
Найдорожчі однокімнатні квартири – у Личаківському районі, де середня вартість сягає 69 тис. дол. Трохи дешевше житло у Сихівському та Шевченківському районах – по 65 тис. дол.
У Франківському районі ціна становить 64 тис. дол., а в центральному Галицькому – 63 тис. дол., що може здивувати, адже традиційно у більшості міст центр є найдорожчим.
При цьому найнижча середня ціна на однокімнатне житло зафіксована у Залізничному районі Львова – 58 тис. дол.
Середня ціна двокімнатної квартири у Львові становить:
- Франківський район – 100 тис. дол.
- Личаківський район – 98 тис. дол.
- Галицький район – 95,3 тис. дол.
- Сихівський район – 92 тис. дол.
- Шевченківський район – 88 тис. дол.
- Залізничний район – 83,5 тис. дол.
Середня ціна трикімнатної квартири:
- Галицький район – 140,1 тис. дол.
- Франківський – 130 тис. дол.
- Личаківський – 110,9 тис. дол.
- Шевченківський – 108,5 тис. дол.
- Сихівський – 105 тис. дол.
- Залізничний – 100 тис. дол.
Ринок нерухомості – останні новини
За чотири роки ціни на однокімнатні квартири впевнено зросли в багатьох містах України. Згідно дослідження "OLX Нерухомість", найбільший приріст медіанної вартості на купівлю однокімнатної квартири було зафіксовано у Чернігові з 662 тис. грн до 1,2 млн грн.
Станом на червень 2025 року, середня вартість однокімнатної квартири у Києві становила близько 65 тисяч доларів, тобто плюс 8% за останні пів року.