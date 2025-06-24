Середня вартість двокімнатної квартири у Львові становить 93 тис. доларів.

Середня вартість однокімнатної квартири в оголошеннях у місті Львів на вторинному ринку становить 65 тисяч доларів. Про це повідомляє портал нерухомості ЛУН.

Зазначається, що середня вартість двокімнатної квартири у Львові становить 93 тис. дол., що на 3% більше, ніж пів року тому. При цьому трикімнатні квартири коштують ще дорожче – 116 тис. дол.

Найдорожчі однокімнатні квартири – у Личаківському районі, де середня вартість сягає 69 тис. дол. Трохи дешевше житло у Сихівському та Шевченківському районах – по 65 тис. дол.

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У Франківському районі ціна становить 64 тис. дол., а в центральному Галицькому – 63 тис. дол., що може здивувати, адже традиційно у більшості міст центр є найдорожчим.

При цьому найнижча середня ціна на однокімнатне житло зафіксована у Залізничному районі Львова – 58 тис. дол.

Середня ціна двокімнатної квартири у Львові становить:

Франківський район – 100 тис. дол.

Личаківський район – 98 тис. дол.

Галицький район – 95,3 тис. дол.

Сихівський район – 92 тис. дол.

Шевченківський район – 88 тис. дол.

Залізничний район – 83,5 тис. дол.

Середня ціна трикімнатної квартири:

Галицький район – 140,1 тис. дол.

Франківський – 130 тис. дол.

Личаківський – 110,9 тис. дол.

Шевченківський – 108,5 тис. дол.

Сихівський – 105 тис. дол.

Залізничний – 100 тис. дол.

Ринок нерухомості – останні новини

За чотири роки ціни на однокімнатні квартири впевнено зросли в багатьох містах України. Згідно дослідження "OLX Нерухомість", найбільший приріст медіанної вартості на купівлю однокімнатної квартири було зафіксовано у Чернігові з 662 тис. грн до 1,2 млн грн.

Станом на червень 2025 року, середня вартість однокімнатної квартири у Києві становила близько 65 тисяч доларів, тобто плюс 8% за останні пів року.

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