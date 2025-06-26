Найбільше за однокімнатне житло доведеться заплатити у Приморському районі.

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Одесі, яка ледь не кожного дня страждає від російських ударів, становить 44 тисячі доларів, що на 14% більше, ніж пів року тому. Про це повідомляє портал нерухомості ЛУН.

Середня вартість двокімнатної квартири в Одесі становить 63 тисячі доларів, що на 12% більше, ніж пів року тому. Трикімнатні квартири коштують – 85 тисяч доларів (+13%).

Зазначається, що в Одесі найбільше за однокімнатне житло доведеться заплатити у Приморському районі, де середня ціна становить 53,7 тис. дол. На другому місці - Київський район із середньою вартістю 42,5 тис. дол. Замикає трійку Хаджибейський район - 32 тис. дол. При цьому найдоступніші однокімнатні квартири у Пересипському районі, де за квартиру в середньому просять 29 тис. дол.

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Середні ціни на двокімнатні квартири в Одесі:

Приморський - 80 тис. дол.;

Київський - 63 тис. дол.;

Хаджибейський - 46 тис. дол.;

Пересипський - 41 тис. дол.

Середні ціни на трикімнатні квартири:

Приморський - 125 тис. дол.;

Київський - 75 тис. дол.;

Хаджибейський - 57,7 тис. дол.;

Пересипський - 46,7 тис. дол.

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Станом на червень 2025 року середня вартість однокімнатної квартири в оголошеннях у місті Львів на вторинному ринку становить 65 тисяч доларів. При цьому середня вартість двокімнатної квартири у Львові - 93 тис. дол.

Повідомлялося, що середня вартість однокімнатної квартири у Києві становила близько 65 тисяч доларів, тобто плюс 8% за останні пів року.

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