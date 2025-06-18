Найвищі ціни на вторинному ринку традиційно мають Печерський, Шевченківський і Подільський райони.

У Києві дорожчає житло на вторинному ринку. За даними порталу нерухомості ЛУН, наразі середня вартість однокімнатної квартири у столичних оголошеннях становить близько 65 тисяч доларів (плюс 8% за останні півроку).

Зазначається, що найнижчі ціни однокімнатної квартири на вторинному ринку у Деснянському районі - у середньому 36 тис. дол. без ремонту та 44 тисяч дол. з ремонтом. Далі йде Солом'янський район із 44,2 тис. дол. за однокімнатну без ремонту (з ремонтом - 72 тис. дол). Замикає трійку Святошинський район із 45 тис. дол. без ремонту та 54 тис. дол. за однокімнатну з ремонтом.

При цьому найвищі ціни традиційно зафіксовано у центральних районах:

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Печерський район - 114,7 тис. доларів за однокімнатну квартиру без ремонту, 143 тис. доларів з ремонтом;

Шевченківський район - 82 тис. дол. без ремонту та 96,4 тис. дол. з ремонтом;

Подільський район - 62 тис. дол. за квартиру без ремонту, 88 тис. дол. - з ремонтом.

Ринок нерухомості - останні новини

Як писав УНІАН, війна та невизначене майбутнє змушує українців відкладати рішення щодо купівлі нерухомості. Згідно звіту НБУ, зростання кількості угод із купівлі житла останнім часом сповільнилося.

Раніше повідомлялося, що в першому кварталі 2025 року вартість купівлі житла в Україні суттєво зросла в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року. Найбільше на первинному ринку подорожчали двокімнатні квартири. В цілому, ціни на первинному ринку на квартири підвищилися на 14,8%, у той час як на вторинному ринку на 9,3%.

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