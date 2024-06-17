Зазначається, що рішення Копенгагена може бути досить-таки болючим.

Данія розглядає можливість обмежити прохід старих танкерів із російською нафтою через Балтійське море. У Копенгагені вважають, що цей крок може призвести до конфронтації з Москвою.

Видання Reuters пише, що через данські протоки, які є воротами до Балтійського моря, Росія відправляє близько третини свого морського експорту нафти, або 1,5% світових постачань, тому будь-яка спроба припинити поставки призведе до зростання цін на нафту та вдарить по фінансах Кремля.

"Данія зібрала групу країн-союзників для оцінки заходів, спрямованих проти так званого тіньового флоту, що складається із застарілих суден, які перевозять російську нафту", - повідомив міністр закордонних справ країни Ларс Локке Расмуссен.

Відео дня

Тіньовий флот Росії - останні новини

У березні повідомлялося, що через ризик, пов'язаний із західними обмеженнями, індійські нафтопереробники вирішили більше не приймати танкери, що належать російському "Совкомфлоту". Щоправда, пізніше вони від цього рішення відмовилися і знову почали приймати російську нафту.

Також видання Bloomberg розкрило таємну схему Росії з перевезення своєї нафти. Так, російський танкер "Примор'я", який перебуває під санкціями США, таємно перевантажив нафту на інше судно.

Вас також можуть зацікавити новини: