Київ відчайдушно намагається уникнути дефолту, але до критичної точки залишився місяць.

Україна повідомила інвесторам, що розраховує на успіх безпрецедентної мети з реструктуризації боргу в розпал війни до закінчення терміну мораторію на виплати 1 серпня.

Видання Reuters пише, що Україна має намір включити варанти ВВП у пропозицію щодо реструктуризації міжнародних облігацій на суму близько 20 мільярдів доларів. Зазначається, що це нова спроба Києва налагодити контакт з інвесторами після того, як офіційні переговори про реструктуризацію закінчилися нічим.

Існує великий розрив між 20% скороченням боргу, на яке готові піти власники облігацій, і пропозицією України, яка передбачала скорочення боргу до 60%.

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"Вони вважають, що угода може бути досягнута найближчим часом", - сказало одне з джерел.

Україна має заборгованість за міжнародними облігаціями на суму 19,7 мільярда доларів і 2,6 мільярда доларів за варантами на ВВП - інструментом із фіксованим доходом, виплати за яким залежать від темпів зростання економічного виробництва. Ці варанти були створені як послаблення для кредиторів під час реструктуризації боргу України 2015 року після російської окупації українського півострова Крим.

У попередніх заявах варанти ВВП згадуються тільки в контексті усунення пункту про перехресний дефолт між облігаціями і варантами. Деякі інвестори сприйняли це як те, що Київ не збирається реструктурувати обидва види боргу одночасно, а спочатку займеться облігаціями.

Однак тепер стало зрозуміло, що потрібно щось робити і з варантами, оскільки виплати за ними включено до найважливішого аналізу стійкості боргу МВФ (DSA) і можуть відтягнути гроші від символічних купонних виплат, які уряд запропонував зробити власникам облігацій у рамках реструктуризації.

Україна також має намір додати в інструменти реструктурованих облігацій положення про найсприятливішого кредитора, щоб гарантувати, що власники боргових зобов'язань державних підприємств не отримають вигіднішу угоду під час реструктуризації боргу на більш пізньому етапі.

Можливий дефолт в Україні - останні новини

Україна не змогла домовитися з кредиторами про реструктуризацію міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Така ситуація загрожує для України дефолтом.

У Києва закінчуються гроші, але кредитори залишаються непохитними. З початком російського вторгнення вони погодилися на дворічний мораторій, але 1 серпня його дія завершиться і треба буде платити за рахунками.

Видання The Economist пише, що МВФ прагне до того, щоб Україна домовилася про списання боргу, але за час, що залишився, угода малоймовірна.

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