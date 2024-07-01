Кредитування позичальника, який перебуває у стані війни, пов'язане з додатковою авантюрою.

Війна завдає важкої шкоди економіці України. ВВП країни на чверть менший, ніж напередодні вторгнення Володимира Путіна, НБУ виснажує золотовалютні резерви, а атаки Росії на об'єкти інфраструктури погіршили прогнози зростання.

Видання The Economist пише, що Україні загрожує фінансова криза, і вже скоро. Два роки кредитори країни погоджувалися на призупинення виплат з обслуговування боргу. Відстрочка становить 15% ВВП на рік - ці витрати стали б другими за величиною після оборонних. Однак мораторій закінчується 1 серпня.

Чи справді Україні потрібен договір із кредиторами

В України є місяць, щоб уникнути дефолту. МВФ прагне до того, щоб Україна домовилася про списання боргу, але за час, що залишився, угода малоймовірна. Якщо Україна оголосить дефолт, це свідчитиме про тривожну нестачу віри приватних інвесторів у зобов'язання Заходу. У довгостроковій перспективі це може обернутися катастрофою для відновлення країни.

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Країни йдуть на реструктуризацію під час війни, щоб забезпечити доступ до фінансових ринків. Швидка реструктуризація займає місяці, складна - роки. Але Україна була закрита для ринків капіталу з початку війни, що означає відсутність терміновості в процедурах.

Україна відчайдушно потребує фіскального простору. Наприкінці року співвідношення її боргу до ВВП наблизиться до 94% - високий показник для економіки зі скелястою фінансовою історією і такого розміру. Допомога, яку надають союзники, надходить у вигляді зброї, техніки та цільових коштів, а не готівки. Лише 8 мільярдів доларів із нещодавнього пакету США підуть безпосередньо уряду України, що еквівалентно трохи більше ніж чверті річних витрат України на соціальну допомогу, та й то у вигляді кредиту. ЄС планує запропонувати трохи більше, але все одно лише 38 мільярдів доларів на три роки.

Хоча сума, яку хоче отримати Україна, доволі скромна - 12 мільярдів доларів на період з 2024 до 2027 року, - країна не має вільних грошей, щоб її перекрити, якщо допомогу не нададуть. На думку МВФ, за такої радикальної реструктуризації, як та, яку Україна запропонувала, країна зможе лише зводити кінці з кінцями. Зі свого боку, власники облігацій сумніваються, що Фонд може бути так упевнений, тим паче що його аналіз застарів.

Що буде з країною без договору

Без угоди в України є два варіанти. Один із них - домовитися про продовження мораторію, як це вже було зроблено з офіційними кредиторами, які відмовлятимуться від виплат до 2027 року. Інший варіант - оголосити дефолт. Це може здатися радикальним, але насправді різниця між цими сценаріями невелика. У будь-якому разі українські платежі не відновляться.

Стриманість приватних інвесторів відображає не тільки фінансові перспективи України. За нормальної реструктуризації кредитори роблять ставку на економічні перспективи країни. Надання кредиту позичальнику, який перебуває у стані війни, передбачає і те, що він переможе. Багато що залежить від ступеня підтримки Заходу.

Власники облігацій також скептично ставляться до планів довгострокового відновлення України в разі перемоги. Хоча союзники і МФВ стверджують, що реструктуризація зараз дасть змогу Україні повернутися на фінансові ринки, щойно закінчиться війна і союзники пробачать борги, інвестори не впевнені, що такий день коли-небудь настане. Швидше, на їхню думку, реструктуризація стане першою з багатьох спроб союзників України перекласти фінансовий тягар війни та витрати на відновлення на приватний сектор.

Можливий дефолт в Україні - останні новини

Україна не змогла домовитися з кредиторами про реструктуризацію міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Така ситуація загрожує для України дефолтом.

У Києва закінчуються гроші, але кредитори залишаються непохитними. Власники облігацій не отримували жодних виплат від України з 2022 року. З початком російського вторгнення вони погодилися на дворічний мораторій, але 1 серпня його дія завершиться і треба буде платити за рахунками.

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