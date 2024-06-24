Інвестори зазначають, що вимоги Києва щодо знижок є занадто високими.

В України закінчуються гроші, але кредитори залишаються непохитними. Власники облігацій не отримували жодних виплат від України з 2022 року. З початком російського вторгнення вони погодилися на дворічний мораторій. Але зараз час спливає, оскільки 1 серпня закінчується термін виплат за пакетом облігацій на суму 20 мільярдів доларів США.

Зазначається, що минулого тижня переговори між українським урядом та міжнародними інвесторами, на яких Київ просив про продовження терміну погашення боргу та часткове списання боргу, знову зірвалися. Україна просить власників своїх облігацій, серед яких великий американський інвестор Blackrock, французький фонд Amundi та британський міжнародний інвестор Amia Capital, змиритися з більшими втратами, інакше їй доведеться суттєво обмежити свої витрати на армію та відбудову країни, пише Berliner Zeitung.

Однак, за словами журналістів, для інвесторів ці вимоги є занадто високими. У своїй заяві група кредиторів на чолі з Blackrock and Co. оголосила, що намагається досягти угоди. Однак запропонована українським урядом знижка у розмірі 60% значно перевищує очікування фінансового ринку. Прийнятним було б лише скорочення боргу приблизно на 20%. Запропоноване Києвом скорочення несе в собі ризик "значної шкоди" для довіри майбутніх інвесторів до України.

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Угода з приватними кредиторами також необхідна, оскільки Україна залежить від подальших позик від МВФ, який погодився з українським урядом, що співвідношення державного боргу до ВВП має знизитися до 60% до 2033 року. Минулого року цей показник становив 82,87%, а до кінця 2024 року, за оцінками, перевищить 94%.

Думки економістів

Для того, щоб задовольнити вимоги міжнародних кредиторів, Київ повинен прискорити приватизацію державних компаній, вважає економіст Фредерік Муссо з американського Оклендського інституту. Центральним елементом цього є земельна реформа 2021 року.

За словами експертів, помилкова приватизація та корумповане управління з початку 1990-х років сконцентрували землю в руках нового олігархічного класу.

Час платити за рахунками

Раніше УНІАН писав, що Україна не змогла домовитися з власниками облігацій про реструктуризацію міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Така ситуація загрожує для України дефолтом. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що переговори триватимуть.

Економіст Олег Пендзин вважає, що наразі в Україні розглядається два варіанти, як вирішити проблему заборгованості, враховуючи, що Київ не зміг домовитися з власниками облігацій про реструктуризацію міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів.

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