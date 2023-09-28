Представник Держдепартаменту США Метт Міллер заявив, що кожен бізнес самостійно ухвалює рішення про те, чи залишитися йому на ринку агресора.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, всі американські компанії, які розглядають як можливість виходу з РФ, так і продовження роботи на російському ринку, ухвалюють рішення самостійно.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Метт Міллер, пояснивши таким чином, чому деякі американські компанії, які не пішли з російського ринку після початку вторгнення в Україну, досі залишаються в РФ, повідомляє "Голос Америки".

"Це рішення, яке кожен бізнес має ухвалити самостійно, з урахуванням операційних, юридичних та репутаційних ризиків роботи в Росії", - заявив Міллер.

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Він зазначив, що після російського вторгнення багато компаній пішли з ринку агресора.

"Після початку російського вторгнення в лютому торік ряд міжнародних американських компаній подивилися на юридичні питання, подивилися на репутаційні ризики... понад тисячу американських компаній пішли з Росії. Крім того, в Росії були прийняті нові обмежувальні закони, які, як мені здається, відлякали ряд компаній", - сказав Міллер.

"Є певні види комерційної діяльності, які ми не намагаємося закрити щодо Росії. У всіх наших санкціях були винятки для продуктів харчування, ліків, інших гуманітарних цілей, тому що... Сполучені Штати не перебувають у конфлікті з російським народом", - заявив Міллер.

Він також зазначив, що санкції спрямовані на ті сектори російської економіки, які підживлюють російську військову машину.

"Ми не намагалися сказати підприємствам, які працюють над тим, щоб забезпечити російський народ продуктами харчування або фармацевтичними товарами, що вони мають припинити там вести бізнес. Ми націлили наші санкції, наш експортний контроль на ті сектори російської економіки, які підживлюють російську військову машину, і ми будемо продовжувати це робити", - додав Міллер.

Вихід компаній з російського ринку

Станом на жовтень 2022 року понад тисячу міжнародних компаній відмовилися йти з російського ринку. Найбільша кількість компаній, що залишаються в Росії, належать США, Німеччині та Великобританії.

У квітні 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє державі брати під тимчасовий контроль активи компаній або приватних осіб з "недружніх" держав, у тому числі США та їх союзників.

Світовий виробник алкоголю Bacardi замість відходу з РФ потроїв свій прибуток. Виручка компанії зросла з 30,1 млрд руб. до 32,6 млрд, а чистий прибуток збільшився втричі - з 1,5 до майже 4,7 млрд руб.

У травні 2023 року стало відомо про те, що компанія Philips не збирається йти з російського ринку. Генеральний директор компанії Рой Якобс заявив, що діяльність Philips в Росії зосереджена на поставках і обслуговуванні медичного обладнання, в той час як компанія припинила продаж в країні своїх товарів для особистого користування.

У липні 2023 року Росія підім'яла під себе відразу два світові бренди. Росмайну передано 100% "Балтики". Крім того в управління країни-агресора відійшли 100% російського бізнесу Danone.

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