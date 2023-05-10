Генеральний директор компанії Рой Якобс заявив, що діяльність Philips в Росії зосереджена на поставках та обслуговуванні медичного обладнання, в той час як компанія припинила продаж в країні своїх товарів для особистого користування.

Нідерландська компанія Philips, що спеціалізується на медичних технологіях (PHG.AS), продовжить постачати медичне обладнання до Росії, заявив генеральний директор компанії Рой Якобс.

"Право на охорону здоров'я є універсальним, і ми є частиною системи надання медичних послуг", - заявив Якобс на щорічних зборах акціонерів компанії в Амстердамі, повідомляє агентство Reuters.

Якобс зазначив, що діяльність Philips в Росії зосереджена на постачанні та обслуговуванні медичного обладнання, такого як великі медичні сканери, в той час як компанія припинила продаж в країні своїх товарів для особистого користування, за винятком товарів для вагітних.

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Він додав, що компанії невигідно працювати в РФ.

Агентство нагадує, що минулого року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба включив Philips до групи у складі 50 великих міжнародних компаній, яких звинуватив в отриманні "прибутків на крові", оскільки вони продовжують діяльність в Росії.

"Міжнародні компанії, які продовжують працювати в Росії, безпосередньо фінансують воєнні злочини Росії", — написав Кулеба у своєму дописі у Twitter у листопаді 2022 року.

Нідерландська Асоціація акціонерів VEB закликала Philips припинити діяльність в Росії.

Як війна вплинула на російську економіку

Після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну країни Заходу запровадили жорсткі економічні санкції до Росії, що вдарило по державному бюджету країни. На кінець 2022 року дефіцит держбюджету РФ становив 3,3 трлн рублів (49 млрд доларів), або 2,3% ВВП.

До лютого 2022 року в Росії вели бізнес близько 1,2 тис. великих іноземних компаній. Після початку повномасштабної війни багато з них заявили про відхід з російського ринку у зв'язку з агресією Росії.

Разом з тим, згідно з даними дослідників швейцарського Університету Санкт-Галлена, станом на квітень 2023 року, менше 9% компаній з Євросоюзу та країн G7, які вели бізнес в РФ до лютого 2022 року, залишили Росію.

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