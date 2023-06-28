Виручка компанії зросла з 30,1 млрд руб. до 32,6 млрд, а чистий прибуток збільшився втричі - з 1,5 до майже 4,7 млрд руб.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну виробник алкоголю Bacardi збільшив прибуток російської філії втричі.

Як повідомляє The Bell, від початку вторгнення РФ в Україну компанія "Бакарді Рус" зареєструвала 37 нових складських одиниць товару (SKU), включаючи вина та вермути Martini, роми Bacardi і Banks, горілку Grey Goose, джин Bombay Sapphire і кілька брендів шотландського віскі (a Craigellachie, Royal Brackla і Aultmore).

У порівнянні з 2021 роком вартість основних засобів дочірньої компанії "Бакарді Рус" зросла з 57 до 850 млн руб. Виручка зросла з 30,1 млрд руб. до 32,6 млрд, а чистий прибуток збільшився втричі - з 1,5 до майже 4,7 млрд руб.

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Комерційні витрати компанії попри плани зупинити просування, перевищили в минулому році 6,7 млрд руб - це трохи менше 7,042 млрд роком раніше.

Крім того, компанія продовжує маркетингові інвестиції як в місцях вживання алкоголю, так і в ритейлі. Як йдеться в матеріалі, бренди Bacardi можна знайти і на окупованих РФ територіях України, зокрема в Криму, Донецьку та Луганську.

"Вихід" Bacardi з РФ

Відразу після початку вторгнення РФ в Україну компанія Bacardi обіцяла залишити російський ринок. Також повідомлялося, що компанія припинить експорт алкоголю в Росію та заморозить інвестиції в рекламу.

Однак слова про зупинку поставок з часом просто зникли з прес-релізу, а компанія продовжила роботу на території агресора.

Bacardi продовжує безпосередньо поставляти свої бренди в Росію через свою філію.

Експорт алкоголю під час війни

У березні 2022 року найбільший світовий виробник алкоголю Diageo призупинив поставки в Україну та РФ.

12 травня 2023 року виробник Absolut, Jameson і Ballantine's заявив про те, що повністю припиняє поставки алкоголю в РФ. У Pernod Ricard відзначили, що близько 300 російських співробітників будуть звільнені. У той же час в компанії підкреслили, що повернуться на російський ринок, "коли дозволять обставини".

Після початку війни поставки були припинені, проте в квітні 2023 року французька компанія їх відновила. Це викликало критику в Швеції - на батьківщині pernot Ricard горілки Absolut, - через що вже через тиждень поставки продукції цього шведського бренду були припинені.

У той же час, всі інші марки, що належать французькому концерну, в Росії продовжили продаватися, за що Pernod Ricard критикували проукраїнські активісти. Тепер в компанії вирішили повністю зупинити бізнес в Росії.

Посол України в Ірландії Лариса Герасько закликала припинити купувати віскі Jameson на знак протесту проти рішення компанії відновити торгівлю в Росії.

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